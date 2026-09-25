به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ، سید محمدرضا موالی‌زاده روز جمعه سوم مهرماه در آیین گرامیداشت تلاشگران عرصه فوریت‌های پزشکی خوزستان، با گرامیداشت سالروز تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵،گفت:فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی نقش مهمی در حفظ سلامت و نجات جان بیماران دارد و خوزستان با توجه به موقعیت خاص و تعدد حوادث، نیازمند آمادگی همیشگی این مجموعه است.

وی با اشاره به آمار مأموریت‌های اورژانس خوزستان افزود: سال گذشته نیروهای فوریت‌های پزشکی استان بیش از ۱۶۰ هزار مأموریت انجام دادند که ۱۱۰ هزار مورد آن غیرترافیکی و ۵۰ هزار مورد ترافیکی بوده است.

استاندار خوزستان ادامه داد: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های اورژانس مربوط به حملات قلبی و مشکلات تنفسی بوده و در حوزه حوادث ترافیکی نیز ۶۴ درصد تصادفات در نقاط شهری و ۳۶ درصد در جاده‌ها رخ داده است.

آمادگی اورژانس خوزستان در حوادث صنعتی

موالی‌زاده با اشاره به حادثه اخیر پالایشگاه آبادان گفت: در این حادثه سه نفر از هم‌استانی‌ها دچار آسیب‌دیدگی شدند که هم‌اکنون در بیمارستان طالقانی بستری هستند.

وی افزود: از نزدیک شرایط این مصدومان بررسی شد و تلاش می‌کنیم امکانات مورد نیاز برای درمان بیماران در داخل استان فراهم شود تا نیاز به اعزام مصدومان به خارج از خوزستان کاهش یابد.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش فوریت‌های پزشکی در حوادث صنعتی و بحران‌ها اظهار کرد: در جریان حملات دشمن به پالایشگاه‌ها و واحدهای فولادی استان و همچنین در حوادث مختلف صنعتی، نقش نیروهای اورژانس کاملاً مشهود بوده و این مجموعه همواره در کنار سایر نیروهای امدادی آمادگی خود را حفظ کرده است.

نقش مؤثر اورژانس در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

موالی‌زاده همچنین با قدردانی از عملکرد اورژانس در ایام اربعین گفت: حضور نیروهای اورژانس در ایام اربعین بسیار مؤثر بود و با ایجاد اتاق‌های سرد و استقرار آمبولانس‌ها، از بروز موارد شدید گرمازدگی و فوت ناشی از آن جلوگیری شد.

وی افزود: حضور سریع نیروهای اورژانس در حوادثی مانند انفجار گاز نیز نقش مهمی در نجات و کاهش آسیب‌های ناشی از این حوادث دارد.

استاندار خوزستان همچنین راه‌اندازی اورژانس ویژه ناشنوایان را از اقدامات ارزشمند حوزه فوریت‌های پزشکی دانست و گفت: سالانه حدود دو هزار نفر از ناشنوایان خوزستان از خدمات این بخش بهره‌مند می‌شوند.

تأکید بر ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروهای اورژانس

موالی‌زاده بر ضرورت ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروهای اورژانس تأکید کرد و گفت: آموزش مهارت‌های پایه‌ای مانند مدیریت بیماران مبتلا به سکته حاد مغزی و قلبی، تفسیر نوار قلب، تریاژ و کنترل خونریزی می‌تواند کیفیت خدمات اورژانس را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی افزود: یادگیری عمیق زمانی حاصل می‌شود که نیروها با چالش‌ها و مسائل واقعی در میدان عمل مواجه شوند و هرچه نیروهای اورژانس با بیماران و حوادث بیشتری روبه‌رو شوند، مهارت و تبحر آنان نیز افزایش می‌یابد.

استاندار خوزستان با اشاره به تنوع مأموریت‌های نیروهای اورژانس اظهار کرد: نیروهای فوریت‌های پزشکی از حوادث ترافیکی و صنعتی گرفته تا مسمومیت‌ها و گزش جانوران سمی، در شرایط مختلف به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و با آمادگی، چابکی و مهارت در خط مقدم امدادرسانی قرار دارند.

موالی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزش و ارتقای توانمندی‌های تخصصی نیروهای اورژانس، خدمات این مجموعه به مردم خوزستان بیش از پیش ارتقا یابد و اورژانس استان همچنان به عنوان خط مقدم نجات جان بیماران، آماده خدمت‌رسانی باشد.