استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت پیوند میان حکمت، علم و حکمرانی گفت: حکمت اسلامی صرفاً دانشی برای فهم هستی نیست، بلکه می‌تواند مبنایی برای تشخیص درست، تصمیم درست و اقدام درست در عرصه حکمرانی باشد و مجمع عالی حکمت اسلامی می‌تواند حلقه واسط راهبردی میان اندیشه، علم و حکمرانی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در اختتامیه سومین اجلاس مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی که به میزبانی تبریز برگزار شد با اشاره به ظرفیت علمی و فرهنگی آذربایجان شرقی اظهار کرد:حضور اساتید و صاحبان حکمت و اندیشه در این اجلاس فرصت ارزشمندی برای تامل بنیادین درباره نسبت حکمرانی و حکمت و همچنین نسبت اندیشه و عمل فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه حکمت اسلامی می‌تواند زیرساخت حکمرانی عقلایی و عقلانی باشد افزود: حکمت اسلامی صرفاً دانشی برای فهم هستی نیست، بلکه می‌تواند مبنایی برای تشخیص درست، تصمیم درست و اقدام درست در عرصه حکمرانی باشد.

سرمست ادامه داد: اگر حکمرانی بتواند فرآیند تشخیص مسئله، یافتن راه حل و تنظیم روابط اجتماعی را به درستی طی کند، می‌توان از حکمرانی عقلانی و مبتنی بر مبانی نظری سخن گفت؛ بنابراین حکمت از حکمرانی جدا نیست و می‌تواند در خدمت حکمرانی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی، حرکت از مسئله گویی به مسئله شناسی را دومین محور مهم در این زمینه دانست و گفت:یکی از نیاز‌های جدی نظام مدیریتی کشور، تبدیل مسائل پراکنده و روزمره به مسائل دقیق، قابل تحقیق و قابل حل است.

وی افزود: دانش حکمی زمانی می‌تواند در مدیریت اجتماعی اثرگذار باشد که به مسائل واقعی جامعه متصل شود از حوزه آب و انرژی و محیط زیست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ، خانواده و سرمایه اجتماعی. از این رو مسئله شناسی دقیق را مقدمه سیاست گذاری دقیق می‌دانیم.

سرمست سومین محور را پیوند حکمت با علم و فناوری عنوان کرد و گفت: در جهان امروز حکمرانی بدون علم و فناوری امکان پذیر نیست، اما علم و فناوری نیز بدون مبنای ارزشی الزاماً به پیشرفت انسانی منجر نمی‌شود.

وی تاکید کرد: باید منظومه‌ای شکل گیرد که در آن علم، فناوری و اخلاق در کنار یکدیگر قرار داشته باشند؛ چرا که توسعه زمانی پایدار خواهد بود که دانش با حکمت و قدرت با مسئولیت همراه شود.

استاندار آذربایجان شرقی فلسفه علوم انسانی را چهارمین محور مورد توجه خود دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از مسائل امروز کشور ماهیت صرفاً فنی ندارد و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی ریشه در نوع نگاه ما به انسان، جامعه، عدالت و پیشرفت دارند.

سرمست افزود: از این منظر فلسفه علوم انسانی باید از حاشیه به متن سیاست گذاری عمومی منتقل شود. در ایران معاصر نیز در حوزه مدیریت اجتماعی، بیش از آنکه از ظرفیت دانش آموختگان علوم انسانی استفاده شود، به علوم فنی و مهندسی و سایر رشته‌ها تکیه شده است و اصلاح این نگرش ضروری است.

وی پنجمین محور را ضرورت حرکت از تصمیم فردی به عقلانیت نهادی در حکمرانی عنوان کرد و گفت: حکمرانی مدرن نمی‌تواند متکی بر تصمیم‌های فردی باشد و باید از تصمیم سازی به تصمیم گیری و از تصمیم‌های فرد محور به ساختار‌های عقلانی حرکت کنیم.

سرمست افزود: ارتباط منظم میان حوزه علم، حوزه حکمت و نظام اجرایی می‌تواند به شکل گیری عقلانیت نهادی در نظام تصمیم گیری کشور کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی این استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی زادگاه و خاستگاه بسیاری از علامه ها، علما، شهدای محراب و مفاخر علمی و فرهنگی است و باید از این ظرفیت در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری استفاده کرد.

وی گفت: با بزرگداشت مفاخر استان و پیوند دادن آموزه‌ها و یافته‌های آنان با حوزه حکمرانی و مسائل اجتماعی روز می‌توان از این ظرفیت برای ایفای نقش یک اتاق فکر در سیاستگذاری استفاده کرد.

سرمست ششمین و هفتمین محور مورد اشاره خود را توجه به ظرفیت آذربایجان شرقی و ضرورت ملموس بودن خروجی‌های حکمت عنوان کرد و گفت: هدف نباید صرفاً افزایش تولیدات نظری باشد، بلکه باید بتوان نشان داد که یک نظریه و چارچوب علمی چگونه می‌تواند به سیاست عمومی بهتر، تصمیم دقیق‌تر و حل یک مسئله واقعی منجر شود.

وی تاکید کرد: حکمت زمانی در جامعه اثرگذار است که از نظریه به روش، از روش به سیاست و از سیاست به حل مسئله برسد.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد:آینده حکمرانی کشور نیازمند عقلانیت علمی، عمق فلسفی، اخلاق مدیریتی و شناخت دقیق میدان عمل است و مجمع عالی حکمت اسلامی می‌تواند در این مسیر نقش یک حلقه واسط راهبردی میان اندیشه، علم و حکمرانی را ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد سومین اجلاس مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی، زمینه ساز شکل گیری گفتمانی جدید با محوریت حکمت مسئله محور، علم مسئولیت پذیر و حکمرانی عقلایی باشد و نتایج آن به شکل ملموس، واقعی و کاربردی در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.