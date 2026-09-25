معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از آمادگی مجموعه بهداشت خوزستان برای مدیریت پیامدهای بارندگی، بیماری‌های منتقله از آب و غذا و خطر گسترش پشه آئدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارندگی‌های گسترده و افزایش خطر بیماری‌های منتقله از آب و غذا و پشه آئدس تأکید کرد.

مهرداد شریفی گفت: با توجه به احتمال بارندگی‌های گسترده، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با حساسیت و آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط احتمالی وارد عمل شوند و از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط سخت‌تر برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: مرکز بهداشت استان اقدامات لازم را در دو سطح درون‌بخشی و برون‌بخشی دنبال می‌کند و در بخش درون‌سازمانی نیز با حمایت هیئت‌رئیسه دانشگاه و مجموعه مدیریتی، تمهیدات لازم برای شرایط احتمالی در حال اجراست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: زنجیره تأمین و نگهداری سرم و تجهیزات مورد نیاز، شناسایی گروه‌های حساس و در معرض خطر و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات سریع پس از وقوع حوادث احتمالی از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

شریفی گفت: مادران باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، بیماران دیابتی و مبتلا به فشار خون و همچنین کودکان شناسایی شده‌اند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، خدمات مورد نیاز آنها در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای پیامدهای بهداشتی بارندگی‌ها افزود: افزایش احتمال بیماری‌های منتقله از آب و غذا و همچنین خطر گسترش پشه آئدس، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مختلف است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تأکید کرد: آمادگی دستگاه‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه از هم‌اکنون می‌تواند در مدیریت پیامدهای احتمالی بارندگی و کاهش تهدیدهای بهداشتی مؤثر باشد.