به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر رضا زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی در این باره اظهار کرد: حادثه‌ای شدید در جاده پیرانشهر به سمت نقده، جنب رستوران احمدی، رخ داد که در آن سه خودرو شامل پژو، پراید و رانا با هم برخورد کردند. این تصادف باعث ایجاد ده مصدوم شد که بلافاصله مرکز پیام اورژانس استان به پایگاه‌های جاده‌ای قارنا و پایگاه‌های شهری یک و دو اطلاع داد و سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس در محل توانستند چهار مصدوم را تحت درمان سرپایی قرار دهند و شش مصدوم دیگر برای انجام مراحل درمانی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده منتقل کردند.

دکتر رضا زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی، در خصوص این حادثه و اهمیت رعایت قوانین رانندگی گفت: تلاش کارشناسان اورژانس در این حادثه نمایانگر فداکاری و حرفه‌ای‌گری آنان است. رانندگان باید به خطرات جاده‌ها توجه داشته باشند و از رعایت قوانین ترافیکی غفلت نکنند. هر گونه بی‌توجهی می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد.