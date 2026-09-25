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سرپرست آبفا بندر امام ِخمینی از نصب و راهاندازی یک دستگاه پمپ ۶ اینچ در تلمبهخانه دستغیب این شهر با هدف تقویت ظرفیت انتقال و مدیریت آبهای سطحی و پیشگیری از آبگرفتگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد رحیمی با اشاره به نصب و راهاندازی یک دستگاه پمپ ۶ اینچ در تلمبهخانه دستغیب شهر بندر امام خمینی گفت: این اقدام با هدف تقویت ظرفیت انتقال و مدیریت آبهای سطحی و پیشگیری از آبگرفتگی معابر در پی بارندگیهای پیش رو انجام شده است.
وی افزود: با نصب این پمپ، توان تخلیه و هدایت آب در نقاط حساس شبکه افزایش یافته و آمادگی مجموعه برای مواجهه با شرایط جوی ناپایدار و بارشهای فصلی بهبود مییابد.
سرپرست آبفا بندر امام خمینی تصریح کرد: همکاران بهرهبرداری و فنی بهصورت شبانهروزی آمادهباش دارند و تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای خدماترسانی پایدار به شهروندان در زمان بارندگی پیشبینی شده است.
رحیمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در شبکه فاضلاب یا آبگرفتگی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان رسیدگی شود