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مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جریانات مرطوب جنوبی و افزایش رطوبت و شرجی در بخشهایی از استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،محمد سبزهزاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط هفته آینده در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی بخشهای مرکزی خوزستان مستقر خواهد بود که افزایش رطوبت و شرجی را در این مناطق به دنبال دارد.
وی افزود: تا اواخر روز یکشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبغربی و تا حدودی مرکزی استان به صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: با توجه به وزش باد، احتمال برخاستن گردوغبار محلی در برخی ساعات بعدازظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.
سبزهزاری افزود: تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی در استان پیشبینی نمیشود.
وی همچنین گفت: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.