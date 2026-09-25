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آیین افتتاح جدیدترین نمایشگاه استاد جلیل رسولی با حضور خوشنویسان، نقاشان و مدیران هنری در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه «بِ بسمالله»، با نمایش ۲۳ اثر از جلیل رسولی، هنرمند پیشکسوت خوشنویسی و نقاشیخط و عضو وابسته فرهنگستان هنر، سوم مهر ۱۴۰۵، در مجموعه فرهنگیهنری آسمانِ فرهنگستان هنر، شد.
جلیل رسولی در خصوص مجموعه جدید خود گفت: در این مجموعه، به سراغ سورههای حمد و توحید رفتهام؛ سورههایی که ظرفیتهای معنایی گستردهای دارندو امکان ارتباط با مخاطبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را فراهم میکنند.
وی افزود: در خلق این آثار تلاش کردم مفاهیم و زیباییهای نهفته در کلام قرآن را با استفاده از خط و رنگ و فرم بیان کنم.
استاد رسولی با بیان اینکه در این آثار، خط شکسته را به دلیل ظرفیت آن برای رسیدن به فرم مد نظر قرار داده است، اظهار داشت: در خط نستعلیق امکان دستیابی به آن وجود نداشته است. این تجربه اتفاقی تازه در مسیر کاری من است و آن را گامی در ادامه جستوجوی ظرفیتهای تازه خط در نقاشیخط عنوان میدانم.
رسولی همچنین گفت که نگارش سورههای قران را عبادت میدانم.
گفتنی است «بِ بسمالله»، روز جمعه، سوم مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۰، افتتاح شد و تا دهم مهر ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند از چهارم تا دهم مهر ۱۴۰۵، هر روز، از ساعت ۱۴ تا ۱۹، از این نمایشگاه، در مجموعه فرهنگیهنری آسمانِ فرهنگستان هنر، واقع در تهران، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، نبش فیروزکوه، شماره ۴۷، بازدید کنند.