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همزمان با هفته دفاع مقدس، بیستویکمین یادواره شهدای شهر جوپارو ۶شهید گمنام در شهر جوپارکرمان ویادواره شهدای برخی مناطق شهربابک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، یادواره شهدای شهر جوپارو ۶شهید گمنام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیمرای نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان، و راویتگری سردار حسنی و اجرای برنامه های متنوع در آستان مطهر امامزادگان شهر جوپار کرمان برگزارشد.
سردار معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای مناطق هاوشک، خالوها، حسنآباد و و شهدای شهرداری شهربابک گفت: فرهنگ دفاع مقدس، ایستادگی، مقاومت، استقلال، مدیریت انقلابی و جهادی و کار برای خدا را به الگوی ماندگار تبدیل کرد و همین فرهنگ امروز نیز پشتوانه ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمن است.