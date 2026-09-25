به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، یادواره شهدای شهر جوپارو ۶شهید گمنام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیمرای نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان، و راویتگری سردار حسنی و اجرای برنامه های متنوع در آستان مطهر امامزادگان شهر جوپار کرمان برگزارشد.

سردار معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای مناطق هاوشک، خالوها، حسن‌آباد و و شهدای شهرداری شهربابک گفت: فرهنگ دفاع مقدس، ایستادگی، مقاومت، استقلال، مدیریت انقلابی و جهادی و کار برای خدا را به الگوی ماندگار تبدیل کرد و همین فرهنگ امروز نیز پشتوانه ملت ایران در برابر تهدید‌های دشمن است.