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مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: نظام سعودی بار دیگر با همان هدف با اراده یمنیها میجنگد، یعنی بازگرداندن یمن به وضع قیمومت و وابستگی. هرگز به این هدف دست نخواهد یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت: به مناسبت فرارسیدن شصتوچهارمین سالگرد بیستوششم سپتامبر، از جانب خود و به نمایندگی از همکارانم در شورای عالی سیاسی، به ملت عزیزمان درود میفرستم. به قهرمانان مجاهد خود از نیروهای مسلح و امنیتی، همه همرزمانمان از قبایل سرافراز یمن و تمامی فرزندان شریف میهن در داخل و خارج از کشور درود میفرستم. این سالگرد در حالی فرارسید که ملت عزیز یمن امروز با تجاوز و محاصره ظالمانه عربستان سعودی، با حمایت و نظارت مستمر آمریکا، که دوازده سال ادامه داشته است، روبروست. همان نیروها، به ویژه نظام سعودی، بار دیگر میکوشند یمن را از حاکمیت، استقلال، توسعه و زندگی شرافتمندانه محروم کنند.
المشاط افزود: نظام سعودی بار دیگر با همان هدف با اراده یمنیها میجنگد، یعنی بازگرداندن یمن به وضع قیمومت و وابستگی. هرگز به این هدف دست نخواهد یافت. نظام سعودی مانع تحقق اهداف انقلاب شد. با وجود آنکه انقلاب اعلام کرده بود، ارتش ملی قدرتمندی بنا خواهد کرد، یمن دههها از ضعف نهادهای دولتی و چندپارگی مراکز قدرت رنج برد.
ارتباط نظام سعودی با طرح آمریکایی-صهیونیستی برای تضعیف امت اسلامی
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: انقلاب با هدف ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم شکل گرفت، در حالی که فقر، محرومیت و نابرابری همچنان بر دوش یمنیها سنگینی میکرد. انقلاب خواهان یمنی آزاد و مستقل بود، در حالی که تصمیم ملی در دورههای مختلف با خطر مداخلات خارجی و درگیریهای داخلی مواجه بود.
مهدی المشاط اضافه کرد: نظام سعودی طی ۶۴ سال، به طور مستقیم در امور مختلف داخلی و خارجی یمن مداخله کرده است. نظام سعودی از طریق شبکهای از فاسدان و خائنانی که با آن در ارتباط بودند، توانست نفوذ خود را بر ارکان و تصمیمات دولت گسترش دهد و این موضوع برای همه مردم یمن شناخته شده است.
وی گفت: همه تصمیمات حاکمیتی به اراده نظام سعودی وابسته شده بود، به گونهای که تشکیل دولتها یا تعیین وزیران و فرماندهان ارتش بدون موافقت آن انجام نمیشد. نظام سعودی طی چند دهه اجازه استخراج منابع نفت و گاز یمن را نداد و همه تلاشهای جدی برای ساخت دولتی عادل و قدرتمند در یمن را که بیانگر اراده مردم باشد، با مانع روبهرو کرد.
المشاط افزود: نظام سعودی همه تلاشها برای ساخت ارتشی ملی را که قادر به حفاظت از یمن، حفظ حاکمیت و استقلال و صیانت از تصمیم ملی باشد، ناکام گذاشت. نظام سعودی همواره به یمن به عنوان حوزه نفوذی مینگریست که باید ضعیف و دارای توانمندیهای محدود باقی بماند و از همه عناصر قدرتی که آن را قادر به ایفای نقش طبیعی خود و پیشرفت میکند، محروم باشد.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: رویکرد سعودی با طرح آمریکایی-صهیونیستی برای تضعیف امت و قرار دادن کشورهای آن در چرخه وابستگی و تجزیه مرتبط است. نظام سعودی به تنهایی قادر به اجرای این سیاستها نبود، بلکه شمار زیادی از مزدوران در کنار آن قرار گرفتند که به وطن و مردم خود خیانت کردند و راه را برای تعرض به یمن گشودند.
المشاط افزود: برخی خائنان در ترور ابراهیم الحمدی رئیس جمهور شهید که برای ساخت دولتی مستقل و قدرتمند در یمن تلاش میکرد، با نظام سعودی همکاری کردند. دشمنان انقلاب ۲۶ سپتامبر نتوانستند این واقعیت را بپذیرند که یمن در میان مجموعهای از پادشاهیهای مستبد به کشوری جمهوری و مستقل تبدیل شود. ملت ما شاهد بود که اهداف رهایی بخش به قید و بندهای وابستگی تبدیل شد و دریافت که ارتش آن که مسئول حفاظت از مردم و دفاع از حریم میهن بود، به صحنه جنایتهای تکفیریها تبدیل شده است.
وی اظهار داشت: نیروهای خارجی از انقلاب ۲۱ سپتامبر به تنگ آمده بودند و نظام سعودی نتوانست حتی از طریق مداخله نظامی، قیمومت خود بر یمن را دوباره برقرار کند. مداخله نظامی سعودی در تلاش برای ناکام گذاشتن و مهار انقلاب ۲۱ سپتامبر انجام شد، اما با عزم مردمی روبهرو شد که برای حفاظت از انقلاب خود پایبند بود. خطر برای جمهوری یمن از سوی فرزندان آن که از مرزهای کشور حفاظت میکنند نیست، بلکه از سوی خائنانی است که به کشور و مردم خود خیانت کردند و زمینه را برای تهاجم دشمن سعودی به کشور و غارت منابع آن فراهم کردند. در چنین سالگردی مهم است که آگاهی ملی و سیاسی خود را تقویت کنیم و بیش از پیش با سرزمینمان پیوند داشته باشیم و بار دیگر قربانی فریب دشمن سعودی و بلندگوهای خیانت نشویم.
وی افزود: آنچه در ساحل غربی و دیگر مناطق یمن در زمینه هدف قرار دادن تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی جریان دارد، اصل حاکمیت ملی و بازگرداندن اقتدار را تجسم میبخشد. تأکید میکنیم این ترفند ناامیدانه، چیزی جز فریادهای غریقی نبود که تلاش میکند جهان را به یاری و بسیج در کنار خود فرابخواند تا به تجاوز و محاصره ظالمانه خود علیه یمن ادامه دهد. فرزندان ملت یمن آماده فداکاری در راه خانه خدا هستند، همانگونه که برای حمایت از مسجد الاقصی، سومین مسجد مقدس، وارد میدان جنگ شدند. ما حق شرعی، قانونی و اخلاقی خود را در قبال اهانت و ظلمی که از سوی نظام متجاوز سعودی و همه کسانی که این افترا و بهتان را پذیرفتهاند، متوجه ما شده است، محفوظ میدانیم.
المشاط گفت: بار دیگر بر پایبندی به موضع اصولی و ایمانی خود در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان عادلانه آن که آرمان همه امت است، تأکید میکنیم. اقدام جنایتکارانه نتانیاهو و صهیونیستها در یورش به مسجد الاقصی، هتک حرمت آن و تهدید به تخریب آن از طریق تونلهایی را که زیر مسجد الاقصی حفر کردهاند، محکوم و تقبیح میکنیم.
وی افزود: از همه کشورهایی که در برابر دروغ و بهتان ظالمانه سعودی علیه یمن درباره مکه مکرمه واکنش نشان دادند، میخواهم برای حمایت عملی از مسجد الاقصی اقدام کنند، مسجدی که صهیونیستها در برابر چشم و گوش جهانیان حرمت آن را نقض میکنند. بار دیگر از همه فریب خوردگان و کسانی که در کنار دشمن سعودی علیه مردم و میهن خود قرار گرفتهاند، میخواهم در محاسبات خود تجدیدنظر کنند و به کسانی بپیوندند که پیش از آنان به کشور و مردم خود بازگشتهاند. یمن برای همه فرزندانش جا دارد و درها به روی هر کسی که منافع یمن را بر هر ملاحظهای مقدم بداند، باز است و تنها شرط ما، باور به آزادی و استقلال این کشور و تلاش برای ساختن آن است.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: تأکید و تکرار میکنیم که کشتیرانی بینالمللی امن است و ما به تعهدات بینالمللی در قبال آن پایبندیم و عملیات ما نیروهای دشمن سعودی را هدف قرار میدهد و هیچ ارتباطی با کشتیرانی ندارد. بار دیگر موضعی را که سید عبدالملک بدرالدین در سخنرانی قبلی خود اعلام کرد، به مردم مناطق تحت اشغال، در مناطق جنوبی و شرقی، یادآوری میکنیم. ما برای مردممان در مناطق جنوبی و شرقی چیزی جز دوستی نداریم و رنج آنان رنج ماست و این رنج با بیرون راندن اشغالگران سعودی که بر کشورمان مسلط هستند، از همه ما رفع خواهد شد. ما مسئول ادامه پایداری و مضاعف کردن تلاشها هستیم، زیرا این امر راه رهایی کشورمان از همه رنجهای آن است و در قبال مسئولیت خود کوتاهی نمیکنیم، از حاکمیت و تصمیم یمن و همچنین امیدها و خواستههای مردم چشمپوشی نخواهیم کرد.