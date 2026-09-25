به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۲۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

امام سجاد علیه السلام قرمود: وَ اَمّا حَقُّ الزَّوجَةِ فَاَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَها لَکَ سَکَنا وَ اُنْسا فَتَعْلَمَ اَنَّ ذلِکَ نِعْمَةٌ مِنَ اللّه ِ عَلَیْکَ فَـتُـکْرِمَها وَ تَرْفُقَ بِها وَ اِنْ کانَ حَقُّکَ اَوجَبَ فَاِنَّ لَها عَلَیْکَ اَنْ تَرْحَمَها.

حق زن این است که بدانى خداوند عزوجل او را مایه آرامش و انس تو قرار داده و این نعمتى از جانب اوست، پس احترامش کن و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجب‌تر است، اما این حق اوست که با او مهربان باشى. (من لایحضره الفقیه ج ۲، ص ۶۲۱، ح ۳۲۱۴)

احکام شرعی:

تشریح جسدى که غسل آن معلوم نیست

سوال: آیا در صورتى که شخصى نداند جسدى را که تشریح مى‌کند مسلمان است یا نه و اگر مسلمان است غسل داده شده یا نه و آن را لمس کند غسل دارد؟

جواب) غسل واجب است. (استفتائات مقام معظم رهبری)