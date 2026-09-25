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اوقات شرعی ۴ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۴۶ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۶ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۷ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۷ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۲۴ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه
ذکر روز شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین
حدیث روز:
امام سجاد علیه السلام قرمود: وَ اَمّا حَقُّ الزَّوجَةِ فَاَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَها لَکَ سَکَنا وَ اُنْسا فَتَعْلَمَ اَنَّ ذلِکَ نِعْمَةٌ مِنَ اللّه ِ عَلَیْکَ فَـتُـکْرِمَها وَ تَرْفُقَ بِها وَ اِنْ کانَ حَقُّکَ اَوجَبَ فَاِنَّ لَها عَلَیْکَ اَنْ تَرْحَمَها.
حق زن این است که بدانى خداوند عزوجل او را مایه آرامش و انس تو قرار داده و این نعمتى از جانب اوست، پس احترامش کن و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجبتر است، اما این حق اوست که با او مهربان باشى. (من لایحضره الفقیه ج ۲، ص ۶۲۱، ح ۳۲۱۴)
احکام شرعی:
تشریح جسدى که غسل آن معلوم نیست
سوال: آیا در صورتى که شخصى نداند جسدى را که تشریح مىکند مسلمان است یا نه و اگر مسلمان است غسل داده شده یا نه و آن را لمس کند غسل دارد؟
جواب) غسل واجب است. (استفتائات مقام معظم رهبری)