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همزمان با هفته دفاع مقدس، دررزمایش جان فدا دربرخی مناطق کرمان جلوههایی از اقتدار و نمایش مقاومت ملی در دفاع از میهن اسلامی به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رزمایش «مردم جانفدای ایران» با پیام ایستادگی، انتقام و خونخواهی امام شهید امت در برخی مناطق استان کرمان برگزار شد.
قشرهای مختلف مردم اعم اززنان و مردان، جوانان، نوجوانان، کودکان و سالمندانی که هرکدام با نشانهای در دست در این اجتماع حضور دارند. پرچم سهرنگ ایران، پرچمهای سرخ «یالثارات الحسین» و «یالثارات الخامنهای» را به اهتزار در آوردند.
در این مراسم جانفدایان با مشتهای گرهکرده شعارهایی همچون «لبیک یا خامنهای»، «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
حاضران در این اجتماع، با شعارهایی درباره مقاومت، شهادت و خونخواهی قائد شهید، یاد شهدای شهدای جنگ اخیر، از جمله شهدای غیرنظامی و کودکان مدرسه میناب و شهدای حادثه عروسی سیریک، را گرامی داشتند.