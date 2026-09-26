به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ احمد ملکی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر از شهر قوچان به مقصد بجنورد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت و ۲ تیم عملیاتی برای شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر به محور مواصلاتی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از شناسایی خودرو، در عملیاتی ویژه و منسجم آن را متوقف و در بازرسی دقیق، بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه زیر داشبورد خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.