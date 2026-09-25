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رزمایش موتور سواران جان‌فدای ایران

رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» صبح امروز سوم مهر ماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم از میدان فردوسی به سمت میدان آزادی تهران برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۲۱:۴۳
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برچسب ها: رزمایش ، موتورسواران ، جان فدا
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