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استاندار خراسان شمالی در دیدار با خانواده شهید دانش آموز و معلم مینابی گفت: این حادثه چهره واقعی دشمن را آشکار کرد و مسیر را برای مردم روشنتر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری شهادت مظلومانه دانشآموزان و معلمان این حادثه را از روشنترین شواهد جنایت دشمنان در جنگ اخیر دانست و گفت: خون پاک این شهدا، بسیاری از ابهامها و تردیدها را کنار زد و مسیر را برای کسانی که صف خود را گم کرده بودند، روشن کرد.
وی با بیان اینکه اگر روزی قرار باشد جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای افکار عمومی جهان تبیین شود، حادثه مدرسه میناب یکی از روشنترین شاهدان این جنایت خواهد بود، اظهار داشت: تصویر دانشآموزان شهید میناب، تصویر فرزندان همه ملت ایران است و این تصاویر، وجدان انسانهای آزاده را در سراسر جهان بیدار کرد.
وی افزود: وقتی کودک و دانشآموز در یک مدرسه هدف حمله قرار میگیرد، دیگر جای تردیدی درباره ماهیت این اقدام باقی نمیماند؛ شهادت این عزیزان نشان داد دشمن حتی از کشتن کودکان نیز ابایی ندارد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب در محل کارشان در بیت رهبری نیز گفت: برخی تلاش میکردند مسئولان و مردم را در شرایطی متفاوت از یکدیگر و تحت حفاظتهای ویژه نشان دهند، اما شهادت رهبر ما در داخل کشور، خط بطلانی بر این ادعاها کشید و برای بسیاری از کسانی که دچار تردید شده بودند، مسیر را روشن کرد.
نوری ادامه داد: گاهی خداوند برای یک ملت، در دل حوادث بزرگ، نشانههایی قرار میدهد که حقیقت را شفافتر از هر سخن و استدلالی نشان میدهد؛ شهادت دانشآموزان میناب نیز از همین جنس بود و این حادثه، مردم را بیش از گذشته به صحنه آورد.
وی، حضور مردم در صحنه را یکی از مؤلفههای قدرت کشور دانست و تصریح کرد: قدرت ایران فقط در تجهیزات و امکانات خلاصه نمیشود؛ حضور مردم و ایستادگی آنان در روزهای سخت، سرمایهای بزرگ برای کشور است.
استاندار خراسان شمالی با تجلیل از خانوادههای شهدای میناب خاطرنشان کرد: ملت ایران هر جا خانوادههای شهدای میناب را میبیند، به آنان افتخار میکند؛ مادرانی که در اوج داغ و مصیبت، با صبر و استقامت ایستادهاند و با تأسی از مکتب امام حسین (ع)، عزت و پایداری را معنا کردهاند.
وی تأکید کرد: مادران شهدای میناب، امروز فقط مادران فرزندان شهید خود نیستند، بلکه نماد استقامت یک ملت هستند و فرزندان شهید آنان نیز فرزندان همه ایران به شمار میروند.
نوری همچنین با اشاره به مواضع صریح، شجاعانه و عزتمندانهی رئیسجمهور در سازمان ملل درباره تناقضهای موجود در رفتار قدرتهای مدعی حقوق بشر، گفت: نمیتوان از حقوق بشر سخن گفت و همزمان چشم بر شهادت کودکان و دانشآموزان بست.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و معلم میناب، اظهار داشت: خون پاک این شهدا در تاریخ ملت ایران ماندگار خواهد ماند و تصاویر معصومانه آنان، سندی روشن از مظلومیت ملت ایران و ایستادگی مردم در برابر دشمنان خواهد بود.