در حالی که نتانیاهوی کودک کش به دنبال انتخاب مجدد در داخل کشور است در جامعه جهانی منزوی‌تر شده و این انزوای جهانی وقتی آشکارتر شده که بیش از ۷۰ هیئت دیپلماتیک، هنگام ورود نتانیاهو به سالن مجمع عمومی، جلسه را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در جمعه ۳ مهر به شرح زیر است:

در حالی که سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل با تحسین گسترده رسانه‌های داخلی و بین المللی روبه رو شد، سازمان ملل برای نتانیاهو روایتی یکسره متفاوت رقم زد.

انزوای جهانی. این کلید واژه مشترک بسیاری از رسانه‌ها درباره سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بود. واشنگتن پست در تیتر اول خود نوشت: نتانیاهوی منزوی در حالیکه به دنبال انتخاب مجدد در داخل کشور است در سازمان ملل گستاخ بود. این انزوای جهانی وقتی آشکارتر میشود که به شمارش گاردین؛ بیش از ۷۰ هیات دیپلماتیک، هنگام ورود نتانیاهو به سالن مجمع عمومی، جلسه را ترک کردند.

معترضان تنها به داخل سالن مجمع عمومی سازمان ملل خلاصه نمی‌شدند. رسانه‌های دنیا از جمله آسوشیتدپرس نوشتند: همزمان با سخنرانی نتایاهو صد‌ها معترض در چند بلوک دورتر از سازمان ملل علیه او تظاهرات کردند. اما در میان صندلی‌های خالی سازمان ملل هنگام سخنرانی قصاب غزه، هیبت یک عکس پرافتخار از لنز دوربین‌های رسانه‌ها غافل نماند. آقای بقایی پیرامون بازتاب گسترده این عکس که پیش از خروج هیئت ایرانی از سالن بر صندلی‌های سازمان ملل برجای گذاشته شده بود نوشت: هیبت شهید سرافرازمان سردار سلیمانی ذهن کژاندیش اهریمن را مشوش‌تر میکند و خانه آرزو‌های عنکبوت را سست‌تر از همیشه در نظرش می‌آورد.

در این سوی میدان تربیت یافتگان مکتب حاج قاسم سلیمانی در پاسداری از کیان ایران و ایرانی همچنان در میدان حضور دارند. تهران امروز؛ زیرگام‌های رژه بیش از ۴۰ هزار موتورسوار به فرزندانش بالید. در کرمان هم جمعیت ۹۰ هزار نفری جانفدایان ایستادگی و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند. از قلب تهران تا کرمان و خروش هرمز چه فرقی میکند؟ وقتی جغرافیای غیرت یکی ست. جاییکه رزم آوران ایران با اقتدار تمام بیرق حاکمیت ملی را بر این شاهراه استراتژیک همچنان برافراشته نگه داشته‌اند.

رویترز تازه‌ترین آمار عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تنها ۹ فروند کشتی حامل کالا اعلام کرده و گفته: طبق داده‌های کپلر، میانگین ۱۰ روزهء عبور و مرور کشتی‌ها ۱۸ فروند است. حالا دود آتش جنگی که ترامپ ۲۱۰ روز پیش برانگیخته در چشم متحدان واشتنگتن رفته. قیمت گازوئیل در آمریکا به بیش از ۶ دلار در هر گالن رسیده و آمریکا مجبور شده صادرات گازوئیلش را متوقف کند. تصمیمی که داد مکرون را هم در آورده و ضمن انتقاد بی سابقه از ترامپ گفته: این تصمیم نه تنها بر بازار‌های جهانی، بلکه بر اقتصاد آمریکا نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

دست بالای ایران در دنیا موجب شده ایران در دنیا حرف اول و آخر را بزند. رئیس جمهور کشور عزیزمان به پشتوانه همین توانمندی نیرو‌های مسلح و مردم در میدان، در برابر مجری آمریکایی فاکس نیوز با قدرت ظاهر شد و گفت: ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما در برابر حمله با قدرت دفاع میکنیم. این قدرت نه تنها در عرصه نظامی متبلور است بلکه در عرصه سازندگی و عمرانی هم ساری و جاری است. پل‌های بازسازی شده بندرعباس که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده بودند، تبلور غیرت و نبوغ مهندسانی است که جانفدای اعتلای ایرانند. پس درود بر سرزمین مادری مان ایران و درود بر شما ملت قهرمان و سرافزار ایران.

نویسنده: امیرحسین حاتمی زاده