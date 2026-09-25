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استاندار لرستان در پیامی از سخنرانی مقتدرانه و انقلابی رئیس جمهور در سازمان ملل قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پیامی از سخنرانی عزتمندانه، مقتدرانه و انقلابی رئیسجمهور در سازمان ملل متحد قدردانی کرد.
در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:
استاندار لرستان در پیامی سخنان دکتر «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور اسلامی ایران در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تجلیبخش دیپلماسی مقتدرانه، عزتمند و صلحجویانه نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
سخنرانی قاطع و پر صلابت دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم با تکیه بر آرمانهای انقلاب اسلامی و منافع ملی، صدای رسای ملت ایران در عالیترین تریبون جهانی، در شرایط پیچیده کنونی به شمار میرود.
رئیسجمهور محترم در این نشست «با قاطعیت از مواضع ایران عزیز دفاع کرد» و سخنرانیشان «فراخوانی برای تحقق صلح، آرامش و احترام به حاکمیت ملی کشورها» بود. این رویکرد حکیمانه، بیانگر عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی است؛ سیاستی که همزمان بر اصول عزت، حکمت و مصلحت استوار است و از هیچ کوششی برای تنشزدایی و همکاری سازنده با جامعه جهانی فروگذار نمیکند.
آنچه در سخنان دکتر پزشکیان برجستگی داشت، تبیین واقعیتهای منطقه خاورمیانه برای جهانیان بود. ایشان با شجاعت و صراحت، تصویر نادرست و تحریفشدهای که برخی قدرتهای فراملی از ایران و منطقه ارائه میدهند را به چالش کشید و بر حقانیت ملت ایران در دفاع از امنیت، استقلال و پیشرفت خود تأکید ورزید. این رویکرد، دقیقاً همان چیزی است که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر آن تأکید داشتهاند: دیپلماسی فعال، مقتدرانه و مبتنی بر واقعیتهای میدانی.
از منظر اینجانب، بهعنوان خادم مردم شریف استان لرستان، سخنان رئیسجمهور محترم در سازمان ملل متحد حاوی چند پیام راهبردی برای همه ما در عرصههای مختلف است:
نخست، پیام وحدت ملی و انسجام درونی؛
رئیسجمهور در تبیین مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار کرد هیچ پیشرفتی بدون انسجام و همدلی بهویژه در میسر دانش و فناوری، دست یافتنی نیست و اجماع ملی و منافع جمعی، در ۷ ماه حضور مردم در خیابانها، متجلی است.
دوم، تاکید بر صلح و امنیت پایدار منطقهای؛
دکتر پزشکیان با هوشمندی، صلح را نه بهعنوان یک شعار بلکه بهعنوان یک راهبرد عملی و مبتنی بر احترام متقابل مطرح کردند. این نگاه، راهگشای همکاریهای منطقهای در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است.
سوم، پافشاری بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی؛
رئیسجمهور محترم با قاطعیت بر احترام به حاکمیت ملی کشورها بهعنوان یک اصل بنیادین حقوق بینالملل تأکید کردند. این موضع، پاسخی روشن به زیادهخواهیهایی است که امنیت و ثبات منطقه را هدف گرفتهاند.
چهارم، فرصتسازی برای دیپلماسی اقتصادی و تعامل سازنده؛
حضور فعال در مجامع بینالمللی، تنها یک اقدام سیاسی نیست؛ بستری برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری ایران است. استان لرستان با برخورداری از جاذبههای منحصربهفرد طبیعی، تاریخی و فرهنگی، آماده است تا در چارچوب دیپلماسی اقتصادی دولت، سهم خود را از تعاملات بینالمللی ایفا کند.
اینجانب، به نمایندگی از مردم فهیم و ولایتمدار استان لرستان، از مواضع حکیمانه و شجاعانه جناب آقای دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و اطمینان میدهم که این استان، همانگونه که در دوران دفاع مقدس و همه صحنههای حساس انقلاب اسلامی پیشگام بوده است، امروز نیز با تمام توان در مسیر تحقق اهداف نظام و سربلندی ایران عزیز گام برخواهد داشت.