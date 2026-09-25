به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، بستان با ثبت دمای ۴۷.۱ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

پس از بستان، شهرهای شوش و هویزه با ۴۶.۴ درجه، امیدیه با ۴۵.۶ درجه، رامشیر با ۴۵.۵ درجه و آبادان با ۴۵.۲ درجه سلسیوس، بالاترین دماهای استان را ثبت کردند.

همچنین دمای صفی‌آباد دزفول ۴۵.۱، بندر ماهشهر ۴۴.۷، آغاجاری ۴۴.۶، هندیجان ۴۴.۳، حسینیه ۴۴.۲، رامهرمز ۴۴.۲ و کشاورزی اهواز ۴۴.۲ درجه گزارش شد.

بر اساس این گزارش، بهبهان ۴۴، گتوند ۴۳.۶، شوشتر ۴۳.۳، لالی ۴۳.۲، شادگان و مسجدسلیمان ۴۳.۱، اهواز ۴۲.۶، هفتکل ۴۲.۵ و ایذه ۴۱.۲ درجه سلسیوس را تجربه کردند.

در این مدت دزپارت با ۳۶.۴ درجه سلسیوس کمترین دمای بیشینه را در میان ایستگاه‌های گزارش‌شده به ثبت رساند.

میانگین دمای بیشینه در ایستگاه‌های هواشناسی استان ۴۳.۹ درجه سلسیوس اعلام شده است.