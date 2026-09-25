به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از اجرای گشت و پایش نامحسوس در سواحل شرقی این پارک با هدف تقویت حفاظت و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی خبر داد.

بهزاد شیرپنجه گفت: یگان نامحسوس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه با حضور هدفمند در مناطق حساس سواحل شرقی، از جمله محدوده‌های مشرف به روستای شیخ ولی، بندر شرفخانه و رختار، وضعیت عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش را پایش و فعالیت‌های غیرمجاز و موارد مشکوک را بررسی کرد.

شیرپنجه با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی گفت: گشت‌های محسوس و نامحسوس در سواحل و مناطق حساس پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف پیشگیری از تخلفات و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌شود.