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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات انتخابی تنیس روی میز دختران کیش در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان، با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات انتخابی تنیس روی میز دختران کیش با هدف تشکیل تیم منتخب دختران و شناسایی استعدادهای برتر ردههای پایه برگزار شد.
ورزشکاران نونهال و نوجوان در این مسابقات با یکدیگر رقابت کردند و در پایان، نفرات برتر هر رده سنی معرفی شدند.
مریم حاتمی، فاطمه عباسی و جانان بختیاری در رده سنی نونهالان، مهسا موسیپور، ویانا عابدی و هانا امانی در رده سنی نوجوانان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.