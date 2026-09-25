به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ از کشف و جمع‌آوری حدود ۳۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز در حاشیه رودخانه زرینه‌رود خبر داد.

جواد اصلانی گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ در جریان گشت و کنترل سواحل رودخانه زرینه‌رود، چندین رشته تور ماهیگیری را که به‌صورت غیرمجاز در رودخانه پهن شده بود، کشف و جمع‌آوری کردند.

اصلانی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی و آبزیان رودخانه زرینه‌رود گفت: تاکنون مجوزی برای صید ماهی در این محدوده صادر نشده است و هرگونه صید بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.