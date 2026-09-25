امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اجتماعات شبانه در میادین و خیابان‌ها در آستانه ۷ ماهگی

حسینی بای خبرنگار صدا و سیما به چهارراه نبرد تهران رفته و جمعیت شگفت انگیز مردم در اجتماعات شبانه را به تصویر کشیده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۲۱:۲۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
مثل یک سرباز در میدان
مثل یک سرباز در میدان
۱۴۰۵-۰۷-۰۲
خبرهای مرتبط

قرار‌های شبانه مردم استان همدان، پیام رسان هوشیاری و مقاومت مردم به جهانیان

دویست وهشتمین شب حضور مردم در شهرستان‌های استان اصفهان

حضور پرشور مردم اراک در میدان شهدا در حمایت از ایران و جبهه مقاومت

قدردانی کهگیلویه و بویراحمدی ها از مواضع شجاعانه آقای پزشکیان در سازمان ملل

برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 