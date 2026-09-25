به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ رحمت‌الله نجفی با اشاره به اینکه در سال‌های متوالی ۳۶۳ هزار و ۱۰۶ آزمایش فنی و تخصصی مکانیک خاک در طرح‌های مختلف استان اردبیل انجام گرفته است افزود: هر طرح عمرانی از جمله احداث جاده، تونل، پل، سد و ساخت ساختمان باید بر پایه آزمایش‌های دقیق خاک و مصالح اجرا شود تا از بروز خسارت‌های سنگین در آینده جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات برجسته آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل ادامه داد: تاکنون ۱۸۱ هزار و ۵۵۳ مورد آزمایش توسط شعبات و واحد‌های محلی مستقر، ۱۶۸ هزار و ۳۸۷ مورد آزمایش ژئوتکنیک و مطالعات صحرایی و ۲ هزار و ۲۵۳ مورد آزمایش مقاومت مصالح، غیر مخرب و شیمی در طرح های عمرانی استان انجام و به کارفرمایان تحویل شده است.

نجفی افزود: واحد‌های آزمایشی در حال حاضر در بیش از ۱۸ طرح بزرگ استان مستقر هستند و هم‌اکنون در طرح احداث راه اردبیل – مشگین‌شهر، مشگین‌شهر به اهر، گرمی به بیله‌سوار، پارس‌آباد به سربند و محور اردبیل – سرچم و پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرستان‌ها، ناحیه عمرانی ۱ و ۲ شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد خداآفرین، قطعات راه‌آهن و پروژه‌های شهرداری‌های استان حضور فعال داریم و کیفیت اجرای طرح ها سنجش می‌شود.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل تاکید کرد: با نظارت بر طرح های عمرانی و رعایت الگو‌های کیفی در ساخت و ساز و اصول فنی، علاوه بر جلوگیری از خطرات احتمالی و هدر رفت منابع، طول عمر طرح ها افزایش یافته و رضایت مردم فراهم می‌شود.