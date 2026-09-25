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مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل گفت: آزمایشهای فنی و مکانیک خاک در بیش از ۹۰ درصد طرحهای عمرانی استان از جمله راهآهن با هدف سنجش کیفیت کارها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ رحمتالله نجفی با اشاره به اینکه در سالهای متوالی ۳۶۳ هزار و ۱۰۶ آزمایش فنی و تخصصی مکانیک خاک در طرحهای مختلف استان اردبیل انجام گرفته است افزود: هر طرح عمرانی از جمله احداث جاده، تونل، پل، سد و ساخت ساختمان باید بر پایه آزمایشهای دقیق خاک و مصالح اجرا شود تا از بروز خسارتهای سنگین در آینده جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات برجسته آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل ادامه داد: تاکنون ۱۸۱ هزار و ۵۵۳ مورد آزمایش توسط شعبات و واحدهای محلی مستقر، ۱۶۸ هزار و ۳۸۷ مورد آزمایش ژئوتکنیک و مطالعات صحرایی و ۲ هزار و ۲۵۳ مورد آزمایش مقاومت مصالح، غیر مخرب و شیمی در طرح های عمرانی استان انجام و به کارفرمایان تحویل شده است.
نجفی افزود: واحدهای آزمایشی در حال حاضر در بیش از ۱۸ طرح بزرگ استان مستقر هستند و هماکنون در طرح احداث راه اردبیل – مشگینشهر، مشگینشهر به اهر، گرمی به بیلهسوار، پارسآباد به سربند و محور اردبیل – سرچم و پروژههای نهضت ملی مسکن شهرستانها، ناحیه عمرانی ۱ و ۲ شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد خداآفرین، قطعات راهآهن و پروژههای شهرداریهای استان حضور فعال داریم و کیفیت اجرای طرح ها سنجش میشود.
مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل تاکید کرد: با نظارت بر طرح های عمرانی و رعایت الگوهای کیفی در ساخت و ساز و اصول فنی، علاوه بر جلوگیری از خطرات احتمالی و هدر رفت منابع، طول عمر طرح ها افزایش یافته و رضایت مردم فراهم میشود.