امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بدون تعارف با خیر مدرسه ساز

بدون تعارف این هفته به سراغ کسی رفته که سالهاست بخش عمده ای از سرمایه اش را برای علم و دانش فرزندان این آب و خاک خرج می کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۲۱:۱۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
مثل یک سرباز در میدان
مثل یک سرباز در میدان
۱۴۰۵-۰۷-۰۲
خبرهای مرتبط

آغاز ساخت مدرسه خیرساز در برخوار استان اصفهان

ساخت ۵۰۰ کلاس درس جدید در خوزستان

ساخت ۶۵۰ کلاس درس با مشارکت خیران در استان

برچسب ها: بدون تعارف ، خیر مدرسه ساز ، ساخت مدرسه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 