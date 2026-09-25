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همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس امروز با حضور پرشور خانوادهها، ورزشکاران و علاقهمندان به ورزش در بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، صبح سوم مهرماه با حضور جمعی از خانوادهها، ورزشکاران، جوانان و علاقهمندان به ورزش در بجنورد برگزار شد.
برنامهای که ورزش را بهانهای برای گردهمایی خانوادهها و بازخوانی بخشی از فرهنگ ایثار، همدلی و مقاومت قرار داد.
همچنین مراسم پیاده روی در دیگر شهرهای استان هم با حضور پرشور ورزشکاران، خانوادهها برگزار شد.