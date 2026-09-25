شهردار اردبیل از آغاز نصب پلاک‌های هوشمند املاک در این شهر خبر داد و گفت: در این مرحله، قرارداد ۴۰ هزار پلاک هوشمند منعقد و آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ محمود صفری در آیین آغاز طرح پلاک‌گذاری هوشمند املاک شهر اردبیل و رونمایی از سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی و درآمد گفت:نخستین پلاک هوشمند در اردبیل نصب شد که آغازی برای به‌روزرسانی اطلاعات مکانی و کاهش خطا‌های آدرس‌دهی ست.

وی با اشاره به قابلیت‌های فنی پلاک‌های هوشمند افزود: پلاک‌های جدید دارای بارکد اختصاصی و کد‌های پستی یکپارچه هستند و در آینده نزدیک، امکان درج اطلاعات سایر خدمات شهری مانند اشتراک‌های آب، برق و گاز هم در این پلاک‌ها فراهم خواهد شد.

شهردار اردبیل در ادامه به رونمایی از «سامانه هوشمند پرداخت عوارض» اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما، حذف مراحل طاقت فرسای اداری و کاهش تردد‌های غیرضروری است؛ شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، امور مربوط به پرداخت عوارض، استعلامات ماده ۱۰۰ و مجوز‌های حفاری را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

صفری با اشاره به مزایای این سامانه گفت: با این طرح، شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری و دور از ترافیک، امور خود را انجام می‌دهند.