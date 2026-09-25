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در آیینی با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان و جمعی از مسئولان اجرایی، قضایی و انتظامی دهدز و شهرستانهای اطراف، رییس دادگاه عمومی این شهر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آیینی با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان و جمعی از مسئولان اجرایی، قضایی و انتظامی دهدز و شهرستانهای اطراف، فرهاد بنائی بهعنوان رییس دادگاه عمومی این شهر معرفی و از زحمات نوذری رییس سابق دادگاه بخش دهدز قدردانی شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان در این مراسم، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب، قائد شهید امت و همه شهدا و ایثارگران را گرامیداشت.
علیرضا باوی همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، مدرسه را امنترین پایگاه برای کودکان و نوجوانان پس از نهاد خانواده برشمرد و بر نقش پرورشی معلمان و آموزگاران تأکید کرد.
وی جنایت ددمنشانه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را در بمباران مدرسه شجره طیبه محکوم کرد و از معلمان خواست که روحیه همدلی، نوعدوستی، وطنپرستی و مبارزه با دشمن از طریق آموزههای دینی و کسب دانش و ارتقای علمی، در دانشآموزان تقویت شود.
باوی با اشاره به اهمیت برنامههای سند تحول قضایی قوه قضائیه، بیان داشت: این برنامهها باید همراستا با موضوعات، مسائل و ظرفیتهای بومی هر حوزه قضایی اجرا شود.
وی تصریح کرد: استفاده از سران عشایر، بزرگان و متنفذین در شهر دهدز، این منطقه را بهعنوان یکی از حوزههایی که در آمار صلح و سازش بالایی دارد، تبدیل کرده است.
باوی افزود: صلح و سازش، راهکاری ارزان و ریشهای برای رفع کدورتها و اختلافات است که به کاهش جرائم و پروندههای قضایی میانجامد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین از پیشگیری بهعنوان یکی دیگر از برنامههای سند تحول قضایی نام برد و گفت: بابهرهگیری از تعامل میان دستگاهها، میتوان فرصتهای وقوع جرم را کاهش و هزینه جرم را برای مجرمان افزایش داد.
علیرضا باوی همچنین با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع، به پیشرفتهای قوه قضائیه در هوشمندسازی و رسیدگیهای الکترونیکی و برخط و نیز سامانه ارجاع هوشمند در این راستا اشاره کرد.
وی دهدز را شهری با ظرفیت گردشگری بالا برشمرد و از مسئولان خواست تا با تعامل با یکدیگر و حمایت از سرمایهگذاران، در این مسیر گامهای موثرتری بردارند.
باوی در پایان با قدردانی از زحمات نوذری رئیس سابق دادگستری دهدز، صحبتهای مسئولان این شهر را گواهی بر خدمت صادقانه وی برشمرد و برای فرهاد بنایی رئیس جدید این حوزه قضایی آرزوی موفقیت کرد.