آثار تاریخی و فرهنگی هر شهر، همچون شناسنامه‌ای هستند که هویت تاریخی و ملی یک سرزمین را روایت می‌کنند؛ میراثی که حفظ و نگهداری از آن، نیازمند توجه و اهتمام جدی مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پل قشلاق، یکی از آثار تاریخی و ارزشمند شهر سنندج است که قدمتی چندصد ساله دارد. این پل بر روی رودخانه قشلاق ساخته شده و از جمله یادگار‌های تاریخی دوره‌های صفویه و قاجاریه به شمار می‌رود.

سال‌ها پیش، با هدف جذب مسافران و گردشگران، این پل تاریخی توسط بخش خصوصی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت تا به یکی از ظرفیت‌های گردشگری شهر سنندج تبدیل شود.

اما مدتی است که این بنای تاریخی با مشکلاتی مواجه شده و آن‌گونه که باید مورد توجه و رسیدگی قرار نمی‌گیرد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره وضعیت نگهداری و تداوم آسیب به این اثر تاریخی ایجاد کرده است.

بازدید از پل قشلاق می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از آشنایی با بخشی از تاریخ و هویت شهر سنندج باشد؛ اما حفظ این میراث ارزشمند، نیازمند رسیدگی مستمر و رفع مشکلات موجود است.

پل قشلاق در ورودی شهر سنندج قرار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سنندج ایفا کند؛ ظرفیتی که برای حفظ و احیای آن، انتظار می‌رود مسئولان مربوطه چاره‌ای جدی برای مشکلات این پل تاریخی بیندیشند.