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رئیس جمعیت هلالاحمر اهواز از اجرای پویش «در میدان حاضر» در مدارس نواحی چهارگانه این شهرستان و بهره مندی ۲ هزار و ۴۸۰ دانشآموز از آموزشهای پایه امدادی و خودامدادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پروین بروسان اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، پویش «در میدان حاضر» با هدف ارتقای آمادگی دانشآموزان و آشنایی آنان با مهارتهای خودامدادی و دگرامدادی در مدارس نواحی چهارگانه شهر اهواز اجرا شد.
وی افزود: در چارچوب این پویش، آموزیاران و مربیان طرح دادرس واحد جوانان جمعیت هلالاحمر اهواز با حضور در مدارس، آموزشهای لازم را به دانشآموزان ارائه کردند تا آنان بتوانند در شرایط حادثه و بحران، پیش از رسیدن تیمهای امدادی، اقدامات اولیه و متناسب با شرایط را انجام دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر اهواز ادامه داد: در مجموع ۲ هزار و ۴۸۰ دانشآموز در این برنامه از آموزشهای امدادی شامل پناهگیری، احیای قلبیریوی، پانسمان و بانداژ بهرهمند شدند و همچنین با نحوه عضویت در «هلالیتا» جمعیت هلالاحمر آشنا شدند.
بروسان گفت: آموزش مهارتهای پایه امدادی به دانشآموزان، زمینه افزایش آمادگی آنان برای مواجهه با حوادث و انتقال آموختههای امدادی به خانوادهها و محیط پیرامون را فراهم میکند و اجرای برنامههای آموزشی در مدارس از محورهای فعالیت واحد جوانان جمعیت هلالاحمر اهواز است.