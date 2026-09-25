آمار‌های ثبت‌شده وقایع حیاتی، تصویری از بخشی از تحولات جمعیتی و اجتماعی استان کردستان در یک سال گذشته ارائه می‌دهد؛ آماری که در کنار میزان ولادت و وفات، وضعیت ازدواج و طلاق و همچنین خدمات هویتی را نیز شامل می‌شود.

ثبت بیش از ۱۷ هزار ولادت و نزدیک به ۱۰ هزار ازدواج در کردستان

ثبت بیش از ۱۷ هزار ولادت و نزدیک به ۱۰ هزار ازدواج در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۱۷ هزار و ۶۹ مورد ولادت در استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در همین مدت، ۸ هزار و ۵۶۲ واقعه فوت نیز در استان به ثبت رسیده است.

علی جوکار با اشاره به آمار ازدواج در کردستان اظهار کرد: طی یک سال اخیر، ۹ هزار و ۷۴۲ واقعه ازدواج در استان ثبت شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، سه هزار و ۸۱۴ واقعه طلاق نیز در کردستان به ثبت رسیده که از این تعداد، سه هزار و ۳۹۰ مورد در مناطق شهری و ۴۲۴ مورد در مناطق روستایی ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در ادامه به عملکرد این دستگاه در حوزه خدمات هویتی اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۳۴ هزار و ۸۲۹ درخواست کارت هوشمند ملی در استان ثبت شده است.

جوکار خاطرنشان کرد: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، ۸ هزار و ۹۱۲ کارت هوشمند ملی نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.

این آمار‌ها بخشی از وضعیت جمعیتی و اجتماعی کردستان در یک سال گذشته را نشان می‌دهد و می‌تواند در بررسی روند‌های جمعیتی و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه‌های اجتماعی و هویتی استان مورد توجه قرار گیرد.