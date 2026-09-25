نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: سخنان عزتمندانه، هوشمندانه، مقتدرانه و روشنگرانه آقای رئیس جمهور در سازمان ملل، ابراز قدرت بود و ذره‌ای انفعال و ابراز ضعف در آن نبود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت‌الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل افزود: سخنان آقای پزشکیان سخن ملت بود، ملت حاضر در میدان، ملتی که هفت ماه با شجاعت و بصیرت تمام در برابر قدرت اهریمنی مقاومت کرده همین ادبیات را می‌خواهد، این سخنان پیام دوام استقامت می‌داد یعنی سرسختی دولت و ملت را رساند و بیان کرد که در خصوص مطالبات به حق کوتاه نخواهیم آمد.

وی ادامه داد: با حصاری که آمریکا برای ایران درست کرده تلقی اهل دنیا این بود که ایرانی‌ها چاره‌ای جز تسلیم ندارند، اما صلابت سخنرانی آقای رییس جمهور این تصورات را باطل کرد و دنیا را در خصوص مقاومت ملت ایران به حیرت وا داشت، سخنرانی حماسی ریاست محترم جمهور در سازمان ملل شرف بزرگی برای ملت ما و ملت‌های مسلمان و آزاده‌های جهان است، ایشان با این سخنرانی از حقوق حقه ملت ما دفاع و آمریکا اسرائیل را با خاک یکسان کردند.

نماینده مرم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری گفت: در دنیای معاصر هیچ دولتی قدرت صحبت علیه آمریکا را ندارد، هر سال در سازمان ملل فقط روسای جمهور ایران است که آزادانه و عزتمندانه بر سر جرثومه فساد و جنایت دنیا یعنی آمریکا و اسراییل از تریبون سازمان ملل فریاد می‌کشند و آنها را رسواتر می‌کنند.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: تمام سخنان رییس جمهور گمشده بشریت معاصر و همه آنچه که بیان کردند شعار‌های جهانی است و لذا رییس جمهور ما نه تنها از طرف ملت ما بلکه از طرف تمام ملت‌ها حرف زد، چون تمام ملت‌ها از جنایات آمریکا و اسراییل متنفر و بیزار هستند و می‌خواهند دولت‌های آنها هرچه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند، اما هیچ دولتی جرات ندارد، دل تمام ملت‌ها خنک شد بلکه بسیاری از دولت‌ها نیز در ته دل از این سخنرانی حماسی قطعاً خوشحال هستند.

وی تصریح کرد: زمانی یکی از روسای جمهور ایران به کشوری از همسایگان ما سفر کرده بود بعد از تمام شدن جلسه رسمی رییس جمهور آن کشور به رییس جمهور ما گفته بود که این سخنانی که شما می‌گویید ما هم می‌خواهیم بگوییم، فرق در این است که شما جرات دارید ما نداریم! این روز‌ها هر کشور اروپایی و آسیایی و غیر اینها بروید با هر کس ملاقات می‌کنید تا متوجه می‌شود شما ایرانی هستید با نهایت احترام، تجلیل و توقیر با شما برخورد می‌کند یعنی همه به ملت مقاوم ما با چشم خاص نگاه می‌کنند.

خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: یک مطلب بسیار مهم در جنگ اخیر این بود که هر کجا موشک ایران می‌خورد مردم آن کشور خوشحالی می‌کردند، این نشان می‌دهد که ملت‌ها و حکومت‌ها در کشور‌های اسلامی در دو مسیر جداگانه حرکت می‌کنند، حکومت‌ها آمریکا و اسراییل را تقدیس می‌کنند، اما ملت‌های مسلمان نهایت نفرت را از این کار حکومت‌های خودشان دارند، این خوشحالی یک افتضاح بزرگ برای حکومت‌های اسلامی بود که به آمریکا و اسراییل امکانات داده بودند.

نماینده ولی فیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: مقاومت ایران در برابر قلدری‌های آمریکا آنقدر برای ملت‌های دنیا خوشایند شده که در هر کشوری تا متوجه می‌شوند این آقا ایرانی است به شدت ابراز احساسات می‌کند؛ بعضی از سلطنت طلب‌ها حرف عجیبی گفته است او می‌گوید مصیبت ما این است که هر جا در خارج از کشور متوجه می‌شوند ما ایرانی هستیم ما را در آغوش می‌گیرند و ابراز احساسات می‌کنند و مقاومت ایران را با آب و تاب تحسین می‌کنند ما هم دیگر خجالت می‌کشیم که بگوییم با این نظام مخالف هستیم!

آیت‌الله عاملی با اشاره به یاوه گویی‌های ترامپ در سازمان ملل گفت: ترامپ در سخنرانی خود با ده‌ها دروغ خود را قهرمان جهان و منجی بزرگ بشریت و مرد صلح معرفی کرد، سخنرانی آقای پزشکیان تمام دروغ‌های او را له و سقف را بر سر او خراب کرد، هیچ کسی چنین جراتی نداشت، سخنرانی ترامپ از اول تا آخر افتخار به جنایات بود افتخار می‌کرد که رییس جمهور یک کشور را دزدیده و نفت آن کشور را تصاحب کرده و با افتخار می‌گفت ۱۰ میلیارد دلار از نفت ونزوئلا را به خزانه ریختیم، او از تریبون سازمان ملل به دزدی آمریکا افتخار می‌کرد، مدام صلح دروغی درست می‌کرد، غزه را با خاک یکسان کرده، ۸۰ هزار نفر را کشته و به تعبیر خودش به جهنم تبدیل کرده و کشتار الان هم ادامه دارد ولی می‌گوید در غزه صلح درست کردم!

وی افزود: ترامپ عمداً تهدید‌های خود را در آستانه سخنرانی آقای پزشکیان بالا برد تا او را بترساند و او منفعلانه حرف بزند و ترامپ از این انفعال حسن استفاده را ببرد ولی قضیه عکس شد؛ یک حسن بزرگ سخنرانی مقتدرانه آقای رییس جمهور در سازمان ملل این است که آن را در اوج تهدیدات ترامپ ایراد کرد هم اوج تهدید و هم محاصره هوایی باعث شده بود که اپوزیسیون خارج نشین با تمام توان حمله روحی روانی راه بیندازند هر لحظه می‌گفتند کار ایران تمام است اقتدار آقای پزشکیان در این سخنرانی همه این تقلا‌های ذلت بار را خنثی کرد.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد: آمریکایی‌ها به این سخنرانی نگاه تستی داشتند می‌خواستند مسئولان رده اول جمهوری اسلامی را تست کنند که آیا تهدیدات کار خود را کرده یا نه، آنها منتظر یک سخنرانی منفعلانه بودند تا فشار را مضاعف کنند، اما از قضا اسکنجبین صفرا فزود و آنها فهمیدند که با فشار حداکثری آبی برای آنها گرم نمی‌شود نه مسئولان ما زیر سایه تهدید امتیاز می‌دهند و نه اراده آنها با تهدید شکسته می‌شود و نه ملت ما با شدت تهدید میدان را ترک می‌کنند.

آیت‌الله عاملی گفت: یکی از برکات خیلی خوب این سخنرانی تقویت وحدت در داخل کشور و تقریب بین مشارب مختلف سیاسی کشور بود، همه مشارب فکری بالاتفاق این سخنرانی را تحسین کردند و بسیاری از ذهنیت‌های منفی از بین رفت، از طرفی این سخنرانی به دشمن فهماند که در موضوع جنگ هیچ دوگانگی و اختلاف در حاکمیت کشور وجود ندارد، اینها برای دشمن واقعاً کابوس است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگر از خطبه‌ها خاطر نشان کرد: جای تاسف است که سازمان ملل که برای دفاع از مظلومان بنا شده محل سخنرانی ظالم می‌شود، قاتل ۸۰ هزار انسان بیگناه و قاتل ۲۰ هزار کودک با بی‌حیایی در آنجا حاضر می‌شود و از افکار نجس و اعمال پلید خود دفاع می‌کند، سازمان ملل اگر به منشور خود عمل کند باید ترامپ را به سازمان ملل راه ندهد و او را در برابر جنایاتش پاسخگو نماید.

وی افزود: حضور ترامپ و نتانیاهو در سازمان ملل نشان می‌دهد که هر کس قدرت دارد حق است امروز سازمان ملل مظهر این اندیشه شده که الحق لمن غلب! ضرب‌المثل مشهوری است که اگر گاو در کاخ ریاست جمهوری وارد شود گاو رییس جمهور نمی‌شود ولی هیبت کاخ از بین می‌رود، حضور امثال ترامپ و نتانیاهو در سازمان ملل برای آنها امتیازی درست نمی‌کند.

آیت‌الله عاملی افزود: من در خصوص حضور آمریکا در سازمان ملل یک سوال بی‌جواب دارم، وقتی این دولت ناپاک بار‌ها و بار‌ها تصریح می‌کند که سازمان ملل و مصوبات آن را قبول ندارم چرا به این دولت اجازه استفاده از تریبون سازمان ملل داده می‌شود؟

نماینده ولی فیقه در استان اردبیل گفت: آیا می‌دانید خروج آمریکا از شورای حقوق بشر به خاطر محکومیت این کشور توسط شورا در جنایات میناب و دختران لامرد بود، یعنی من باید جنایت بکنم و هیچکس هم حق ندارد مرا محکوم بکند، این نهایت طغیان است و جبابره تاریخ وقتی طغیان را به اوج رساندند سقوط می‌کنند.

آیت‌الله عاملی با اشاره به خروج سران کشور‌ها از سالن سخنرانی نتانیاهو خاطر نشان کرد: هنگام سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل اکثریت حضار بلند شدند و سالن را ترک کردند و افتضاح بزرگی برای رژیم برای نتانیاهو و برای اسراییل و صهیونیست‌ها درست شد، از زمان طوفان الاقصی هر سال در سازمان ملل این افتضاح تکرار می‌شود، اگر برای طوفان الاقصی اثری جز این نبود ارزش داشت.

وی ادامه داد: هنگام سخنرانی نتانیاهو ۷۷ کشور سالن را ترک کردند، سه کشور که با اسراییل عادی‌سازی کرده‌اند در جلسه حاضر شدند، امارات، بحرین و مغرب، این افتضاح سیلی محکمی بر گوش نتانیاهو بود، او به ترک کننده‌ها اهانت کرد و آنها را ترسو‌ها نامید، از این افتضاح معلوم شد که اسراییل در نهایت انزوای بین‌المللی است، آنها می‌خواستند ایران را منزوی کنند، اما سحر به خود ساحر برگشت!

امام جمعه اردبیل گفت: در هر سال در اجتماع روسای کشور‌ها در سازمان ملل روسای جمهور آمریکا اظهار تمایل می‌کنند که با رییس جمهور ایران ملاقات کنند، این یک فضیلت بی‌نظیر در تاریخ روسای جمهور ایران و آمریکاست و نشان می‌دهد که جایگاه ایران در میان دولت‌ها در اوج است، ملاقات در حین جنایت بدترین ذلت و تحقیر است، آن هم نه فقط تحقیر رییس جمهور بلکه تحقیر ملت و کشور است.

آیت‌الله عاملی اضافه کرد: ترامپ با بی‌حیایی از تریبون سازمان ملل ایران را به محو شدن تهدید کرد و گفت ایران را به جهنم می‌فرستم، اما در واقع ایران او را به جهنم فرستاده است، ایران از جهت سیاسی ترامپ را اعدام و او را به جهنم فرستاد، صفحه آخر سرنوشت ترامپ را ایران می‌نویسد محبوبیت ترامپ در آمریکا در آستانه انتخابات به صورت وحشتناک سقوط کرده است، کسانی که به ترامپ امید بسته‌اند باید به آنها گفت رییس شما مرد منتظر نمانید!

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل در بخش دیگر از خطبه‌ها ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: سال تحصیلی بحمدالله شروع شد به دانش‌آموزان و به خانواده‌ها تبریک عرض می‌کنم، از خانواده‌های محترم می‌خواهم اولاً با مدرسه و مخصوصاً با معلم همکاری و هماهنگی کامل داشته باشند، به طور مدام از وضعیت تحصیلی و تربیتی فررندان خود استفسار کنند و مواظب باشند که فرزندشان با هر کس در مدرسه بنای دوستی و ارتباط گیری نداشته باشند.

آیت‌الله عاملی افزود: گر در این باب بی‌خیال باشید در عرض چند روز تمام زحمات تربیتی چندین ساله شما به راحتی از بین می‌رود، متاسفانه در بعضی خانواده‌ها ولو خیلی کم هستند باید و نباید تربیتی وجود ندارد و خانواده یله است، کانال‌های هوایی را در خانه باز کرده‌اند، حیاء و عفت غارت شده، غیرت از بین رفته، دین و اعتقادات دینی سست شده، عرق ملی صدمه دیده، عفت کلام از بین رفته در حالی که احتشام و عفت زن و غیرت مرد اساس پایه‌ریزی یک نسل فاخر و آرمانی است.

وی همچنین با تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی گفت: رحلت ایشان را به تمام مومنان و مخصوصاً به حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تسلیت عرض می‌کنم، ایشان از نوابغ علمی حوزه علمیه بود و عمر بسیار پربرکتی داشت، از جهت هوش و حافظه فوق‌العاده بود، زمانی اشعار الهی اردبیلی را ارتجالاً از حفظ برای حقیر خواندند واقعاً حیرت‌آور بود.

وی ادامه داد: از جوانان مستعد و نخبه می‌خواهم با ورود به حوزه علمیه نگذارند این سلسله مبارک علمی قطع شود، تشییع جنازه بسیار باشکوه ایشان نشان داد که همیشه بالاترین تشییع در ایران مال مراجع تقلید است و این نشان از جایگاه ویژه دیانت در سبک زندگی ایرانی است.