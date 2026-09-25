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استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و نام شهدای حمله اخیر دشمن گفت: شهیدان این سرزمین با ایستادگی و جانفشانی، عزت، استقلال و سربلندی ایران را تضمین کردهاند و همه ما در برابر شهدا و خانوادههای معظم آنان مسئول و مدیون هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده روز جمعه سوم مهرماه در بازدید از شهرک سینمایی منطقه دارخوین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حمله اخیر دشمن اظهار کرد: اینجا محل شهادت ۶ نفر از عزیزانی است که در برابر حمله متجاوزانه دشمن ایستادند، یک قدم عقب ننشستند و محکم و استوار از کشور دفاع کردند.
وی افزود: این شهیدان در نهایت جان خود را بر سر عهدی که با امام شهید و شهیدان والامقام بسته بودند، نهادند و آسمانی شدند.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره وامدار شهیدان است، گفت: ما مدیون همه شهدای عزیز هستیم و شهدا تضمینکننده عزت، استقلال و سربلندی ایران عزیز بوده و هستند.
موالیزاده ادامه داد: یاد و نام همه شهیدان تا همیشه تاریخ زنده خواهد ماند و امیدواریم همه ما بتوانیم دین خود را نسبت به شهدای عزیز، خانوادههای معظم آنان و همه کسانی که راه و رسم شهیدان را دنبال میکنند، ادا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درود و سلام همیشگی ما به روح بلند همه شهیدان در طول تاریخ و تا منتهای تاریخ خواهد بود