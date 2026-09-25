همزمان با هفته دفاع مقدس، بیش از ۲۵۰ نفر از ایثارگران و رزمندگان روستاهای دهستان بهادران با حضور جمعی از مسئولان شهرستان مهریز در روستای کرمانشاهان بهادران گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس، بیش از ۲۵۰ نفر از ایثارگران و رزمندگان روستاهای دهستان بهادران با حضور جمعی از مسئولان شهرستان مهریز در روستای کرمانشاهان بهادران گردهم آمدند.این گردهمایی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تجلیل از رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان برگزار شد.

در این مراسم، ائمه جمعه مهریز و بهادران، فرماندار و معاون فرمانداری مهریز، بخشدار مرکزی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران مهریز و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

سردار فرهنگ‌دوست از یادگاران دوران دفاع مقدس، در این مراسم با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال خاطرات رزمندگان و ایثارگران گفت: خاطرات دوران دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است که می‌تواند علاوه بر روحیه‌بخشی، در بسیاری از مسائل و مشکلات راهگشا باشد.

وی از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس خواست خاطرات و تجربیات خود از سال‌های دفاع و مقاومت را ثبت و برای بهره‌مندی نسل جوان در اختیار جامعه قرار دهند.

حجت‌الاسلام عارف پدر شهید سردار عارف از شهدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران، نیز در این مراسم با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، از آنچه مواضع وی در این سخنرانی خواند، تمجید کرد و گفت: «پزشکیان در تراز جمهوری اسلامی ایران عمل کرد.»

حجت‌الاسلام حسینی کوهستانی نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود.

سخنرانی، خاطره‌گویی رزمندگان و ایثارگران، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، سردادن شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی و پذیرایی از حاضران از دیگر برنامه‌های این گردهمایی بود.