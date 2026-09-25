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دویست‌ونهمین شب حماسه حضور مردم در میدان ساحل کیش

دویست‌ونهمین شب اجتماع مردمی در میدان ساحل کیش، همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از وطن و رزمندگان برگزار شد.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ - ۲۲:۳۶
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برچسب ها: اجتماعات ، هفته دفاع مقدس ، ایستادگی
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