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یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون که از پایگاههای خمیس مشیط و طائف برخاستند، ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون که از پایگاههای خمیس مشیط و طائف برخاستند، ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد و حملات موشکی از نجران نیز استانهای تعز، عمران، مأرب و صعده را هدف قرار دادهاند.
مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوز سعودی از زمان آغاز تشدید تنش به ۱۰۳۲ مورد رسیده است.