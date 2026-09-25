یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از هواپیما‌های اف ۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاستند، ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از هواپیما‌های اف ۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاستند، ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد و حملات موشکی از نجران نیز استان‌های تعز، عمران، مأرب و صعده را هدف قرار داده‌اند.

مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوز سعودی از زمان آغاز تشدید تنش به ۱۰۳۲ مورد رسیده است.