به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمرآذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در سیلوانا (جاده فرعی روستای سلیم بیگ) اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا به محل حادثه اعزام شدند و عملیات دسترسی و انتقال پیکر را آغاز کردند.

به گفته وی نجاتگران پس از دسترسی به فرد سقوط‌کرده، پیکر وی را به پایین‌دست منتقل کردند و در ادامه به عوامل ذی‌صلاح تحویل دادند.