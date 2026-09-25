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گردشگری در پی سقوط از ارتفاع در جاده فرعی روستای سلیمبیگ سیلوانای ارومیه جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمرآذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در سیلوانا (جاده فرعی روستای سلیم بیگ) اعلام شد.
محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا به محل حادثه اعزام شدند و عملیات دسترسی و انتقال پیکر را آغاز کردند.
به گفته وی نجاتگران پس از دسترسی به فرد سقوطکرده، پیکر وی را به پاییندست منتقل کردند و در ادامه به عوامل ذیصلاح تحویل دادند.