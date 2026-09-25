به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز (جمعه) در یک دیدار تدارکاتی به مصاف چادرملوی اردکان رفت و با نتیجه یک بر صفر باخت.

حسین کنعانی‌زادگان، علی علیپور، محمد عمری، ابوالفضل جلالی و حسین ابرقویی به دلیل مصدومیت در این بازی غایب بودند.

علاوه بر ۴ ملی‌پوش تیم ملی بزرگسالان، سه بازیکن ملی‌پوش پرسپولیس در تیم ملی امید نیز غایب این بازی بودند.

مهدی تارتار سرمربی سرخ‌پوشان در این بازی به تناوب از بازیکنان امید و جوانان پرسپولیس استفاده کرد و آنها را محک زد.

چادرملوی اردکان در اولین بازی تدارکاتی خود نیز در مقابل معادن زاگرس اصفهان پیروز شد و در بازی سوم تدارکاتی خود دوشنبه ۶ مهر به مصاف آلومینیوم اراک خواهد رفت.