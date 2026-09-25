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تیم فوتبال چادرملو اردکان توانست در دیدار تدارکاتی، پرسپولیس را شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز (جمعه) در یک دیدار تدارکاتی به مصاف چادرملوی اردکان رفت و با نتیجه یک بر صفر باخت.
حسین کنعانیزادگان، علی علیپور، محمد عمری، ابوالفضل جلالی و حسین ابرقویی به دلیل مصدومیت در این بازی غایب بودند.
علاوه بر ۴ ملیپوش تیم ملی بزرگسالان، سه بازیکن ملیپوش پرسپولیس در تیم ملی امید نیز غایب این بازی بودند.
مهدی تارتار سرمربی سرخپوشان در این بازی به تناوب از بازیکنان امید و جوانان پرسپولیس استفاده کرد و آنها را محک زد.
چادرملوی اردکان در اولین بازی تدارکاتی خود نیز در مقابل معادن زاگرس اصفهان پیروز شد و در بازی سوم تدارکاتی خود دوشنبه ۶ مهر به مصاف آلومینیوم اراک خواهد رفت.