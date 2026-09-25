\u00a0\n\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644\u0628\u0647\u0627\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0645\u0634\u0628\u060c\u0633\u0648\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u060c \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633 \u0642\u0648\u0686\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0628\u0647 \u0686\u0646\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u06cc\u0631 \u067e\u0644 \u06af\u0644\u0628\u0647\u0627\u0631 \u0637\u0639\u0645\u0647 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0631\u0648\u0636\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062e\u0648\u0634\u0628\u062e\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0648 \u0641\u0648\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0628\u0647\u0627\u0631 \u0648 \u0686\u0646\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0627\u0637\u0641\u0627 \u0634\u062f.\n\u00a0