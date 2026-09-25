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فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج مهریز: همزمان با هفته دفاع مقدس، طرح دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا در شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دشتآبادی، گفت: در قالب این طرح، ۱۵ اگروه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان به دیدار ۳۰ خانواده معظم شهدا رفتند و از صبر، ایثار و فداکاری این خانوادهها تجلیل کردند. وی افزود: دیدار با خانوادههای شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و تجدید پیمان با آرمانهای آنان است و این برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف شهرستان اجرا شد.
در این دیدارها، عسکرزاده فرماندار مهریز، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی امام جمعه مهریز و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.
حجتالاسلام محیالدینی، امام جمعه مهریز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خانوادههای شهدا را سرمایههای ارزشمند جامعه دانست و گفت: تکریم خانوادههای شهدا تنها به یک مناسبت محدود نمیشود و مسئولان باید همواره قدردان صبر و فداکاری این خانوادهها باشند.
وی افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار و جانفشانی شهدا است و دیدار با خانوادههای آنان، فرصتی برای یادآوری این حقیقت و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده است.