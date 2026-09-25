به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی، در حاشیه برگزاری این مسابقات اظهار کرد: تور والیبال ساحلی آزاد کشوری به میزبانی شهرداری مهریز در پارک سرو منگاباد برگزار می‌شود و استقبال خوبی از این رقابت‌ها صورت گرفته است.وی با اشاره به حضور ۱۲ تیم از سراسر کشور دراین مسابقات، افزود: یکی از اهداف برگزاری این مسابقات، شناسایی استعداد‌های شهرستان مهریز در رشته والیبال ساحلی و فراهم کردن زمینه رشد و معرفی این استعداد‌ها است.

شهردار مهریز، ایجاد شور و نشاط اجتماعی را از دیگر اهداف برگزاری این رقابت‌ها عنوان کرد و گفت: برگزاری رویداد‌های ورزشی می‌تواند زمینه حضور بیشتر جوانان و علاقه‌مندان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند.زارع بیدکی با اشاره به برنامه شهرداری برای تداوم برگزاری این رقابت‌ها تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این مسابقات در تقویم والیبال ساحلی کشور قرار بگیرد و هر سال شاهد برگزاری این رویداد ورزشی در شهرستان مهریز باشیم.

وی ادامه داد: مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد ظرفیت مناسبی برای میزبانی مسابقات ورزشی دارد و برگزاری رقابت‌های کشوری می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان و ایجاد نشاط اجتماعی کمک کند.