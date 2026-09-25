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شهردار مهریز: تور والیبال ساحلی آزاد کشوری با حضور ۱۲ تیم از نقاط مختلف کشور در مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد مهریز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی، در حاشیه برگزاری این مسابقات اظهار کرد: تور والیبال ساحلی آزاد کشوری به میزبانی شهرداری مهریز در پارک سرو منگاباد برگزار میشود و استقبال خوبی از این رقابتها صورت گرفته است.وی با اشاره به حضور ۱۲ تیم از سراسر کشور دراین مسابقات، افزود: یکی از اهداف برگزاری این مسابقات، شناسایی استعدادهای شهرستان مهریز در رشته والیبال ساحلی و فراهم کردن زمینه رشد و معرفی این استعدادها است.
شهردار مهریز، ایجاد شور و نشاط اجتماعی را از دیگر اهداف برگزاری این رقابتها عنوان کرد و گفت: برگزاری رویدادهای ورزشی میتواند زمینه حضور بیشتر جوانان و علاقهمندان در فعالیتهای ورزشی را فراهم کند.زارع بیدکی با اشاره به برنامه شهرداری برای تداوم برگزاری این رقابتها تصریح کرد: تلاش میکنیم این مسابقات در تقویم والیبال ساحلی کشور قرار بگیرد و هر سال شاهد برگزاری این رویداد ورزشی در شهرستان مهریز باشیم.
وی ادامه داد: مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد ظرفیت مناسبی برای میزبانی مسابقات ورزشی دارد و برگزاری رقابتهای کشوری میتواند به معرفی ظرفیتهای ورزشی شهرستان و ایجاد نشاط اجتماعی کمک کند.