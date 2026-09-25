خبر به روز رسانی شده است؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: یک کوهنورد در پی سقوط از ارتفاعات دنا و در ارتفاع بیش از ۳ هزار متری، از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده و تیم کوهستان هلال‌احمر برای امدادرسانی و انتقال وی، به محل حادثه اعزام شده است.

پرویز غفارفرد، افزود: در پی تماس همراهان یک کوهنورد با مرکز اورژانس ۱۱۵، گزارشی مبنی بر سقوط وی از کوه در ارتفاعات دنا دریافت شد.

وی ادامه داد: بر اساس شرح حال دریافت‌شده، مصدوم در پی این حادثه دچار شکستگی دست و پا شده، اما خوشبختانه هوشیار است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به ارتفاع بیش از سه هزار متری محل حادثه و وزش شدید باد، امکان پرواز بالگرد اورژانس برای انتقال و امدادرسانی به مصدوم فراهم نشد.

غفارفرد ادامه داد: هماهنگی لازم با تیم کوهستان جمعیت هلال‌احمر انجام شده و امدادگران این تیم برای دسترسی به مصدوم در حال صعود به ارتفاعات دنا هستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتفاع زیاد محل حادثه و شرایط دشوار منطقه، طبق اعلام تیم هلال‌احمر، ممکن است امدادگران تا پایان امشب به محل استقرار مصدوم برسند.

کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات دنا جان باخت

عصر جمعه، وقوع حادثه سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات منطقه دنا در محدوده آب‌سپاه، تیم‌های امدادی را به محل اعزام کرد.

بر اساس اطلاعات اولیه، پس از تماس‌های تلفنی کوهنورد با مردم و مرکز فوریت‌های پزشکی، نیروهای امدادی بلافاصله برای رسیدن به محل حادثه اعزام شدند.