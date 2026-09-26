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راهاندازی طرح پایلوت سامانه آبیاری هوشمند باغات دستاورد پژوهشگران دانشگاه آزاد لنجان در چهارمحال و بختیاری کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هسته رشد نگین آب هوشمند مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، با هدف مدیریت بهینه منابع آب و توسعه فناوریهای نوین کشاورزی، مرحله نخست طرح پایلوت طراحی و اجرای سامانه آبیاری هوشمند را در باغی واقع در روستای رستمآباد استان چهارمحال و بختیاری با موفقیت به مرحله اجرا درآورد.
کوروش علیفرد، مسئول هسته رشد نگین آب هوشمند در خصوص جزئیات اجرای این طرح پایلوت گفت: این طزح علمی با هدف ایجاد یک نمونه عملیاتی در یک باغ بادام واقع در روستای رستمآباد از توابع استان چهارمحال و بختیاری تعریف شده است تا با کمترین خطرپذیری و امکان ارزیابی دقیق، بستر مناسبی برای توسعه فناوریهای نوین مدیریت آب فراهم شد.
کوروش علی فرد با تشریح ساختار مرحلهای اجرای این طرح افزود: این طرح پژوهشی در بخش کشاورزی در سه گام اصلی برنامهریزی شده است؛ در مرحله نخست، تمرکز بر ایجاد زیرساخت فیزیکی شامل بررسی و آمادهسازی چاه موجود، انتخاب و نصب پمپ متناسب، اجرای تابلو برق متعارف، خط انتقال و شبکه اصلی و فرعی لولهکشی و همچنین ارزیابی دبی و فشار آب قرار دارد تا سامانه آبرسانی و آبیاری تحت فشار بهصورت دستی و متعارف عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: پس از تثبیت عملکرد بخش آبرسانی در مرحله نخست، در مرحله دوم اطلاعات واقعی باغ نظیر مساحت، تعداد و سن درختان، نوع خاک، مشخصات اقلیمی، دمای محیط، سرعت باد و ساعت آفتابی جمعآوری شده و محاسبات هیدرولیکی و تعیین نیاز آبی باغ عملیاتیمیشود. همچنین در این مرحله، الگوریتمهای علمی کنترل هوشمند از جمله روشهای تبخیر و تعرق (مانند Penman–Monteith) برنامهنویسی و طراحی خواهند شد.
علیفرد در ادامه افزود: در مرحله سوم و نهایی نیز، تابلو برق معمولی با تابلو کنترل هوشمند شامل کنترلر مرکزی، حفاظت الکتریکی، شیرهای برقی و حسگرهای رطوبت خاک و دما تکمیل و جایگزین میشود تا سامانه از آبیاری سنتی و دستی به سامانه مدیریت هوشمند آب ارتقا یابد.
مزایا و دستاوردهای کلیدی طرح
وی کاهش ریسک اجرای پروژه، امکان آزمایش مستقل هر بخش، کاهش هزینههای اولیه و جلوگیری از طراحی هوشمند مبتنی بر دادههای فرضی را از مزیتهای برجسته اجرای سهمرحلهای این طرح برشمرد و تأکید کرد: دستیابی به یک نمونه عملیاتی و بومی از سامانه آبیاری هوشمند باغات، علاوه بر کاربرد میدانی، میتواند به عنوان مرجع آزمایشگاهی برای تحقیقات علمی، تهیه مستندات فنی، تدوین مقالات معتبر و در نهایت تجاریسازی محصول فناورانه مورد استفاده قرار گیرد.
طرح نگین آب هوشمند نمونهای بارز از عزم نخبگان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در تبدیل ایده به محصول و گامی مؤثر در جهت حل چالشهای کلان بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب کشور به شمار میرود.