به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، ورزشکاران سه‌گانه (ترای‌اتلون) فولاد مبارکه سپاهان در مرحله دوم لیگ برتر و مسابقات کاپ آزاد کشوری عملکرد قابل توجهی داشتند و ضمن کسب ۶ نشان جایگاه این تیم را در صدر جدول تثبیت کردند.

مرحله دوم لیگ برتر ترای‌اتلون آقایان قهرمانی باشگاه‌های کشور در شهر اراک برگزار شد.

این مرحله از مسابقات در قالب رشته دوگانه (دواتلون) و با انجام سه بخش شامل پنج کیلومتر دو، ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و مجددا ۲.۵ کیلومتر دو برگزار شد و ۱۲۰ ورزشکار از سراسر کشور در یک رقابت فشرده و پرهیجان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در بخش رقابت‌های کاپ کشوری نیز نمایندگان فولاد مبارکه سپاهان عملکرد موفقی داشتند و با کسب ۲ نشان طلا، ۲ نشان نقره و ۲ نشان برنز، مجموع نشان‌های خود را به ۶ نشان رساندند.

تیم ترای‌اتلون سپاهان با این عملکرد، مسیر خود را برای ادامه رقابت‌های فصل ۱۴۰۵ لیگ برتر هموار کرد و حالا نگاه این تیم به مرحله سوم مسابقات و کسب جام قهرمانی است.

مرحله سوم در اواخر مهر برگزار خواهد شد و ورزشکاران در قالب رشته آکواتلون، شامل دویدن، شنا و دویدن، به رقابت خواهند پرداخت.

کادر فنی و ورزشکاران ترای‌اتلون فولاد مبارکه سپاهان امیدوارند با تداوم روند موفقیت‌آمیز خود طی روز‌های پیش رو نتایج مطلوبی را در فصل ۱۴۰۵ لیگ برتر به دست آورند.