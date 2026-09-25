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ورزقان میزبان چهاردهمین جشنواره «کوچ پاییزه عشایر»

چهاردهمین جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان با عنوان «کوچ پاییزه عشایر» با حضور مسئولان، ورزشکاران، هنرمندان، اهالی منطقه و علاقه‌مندان به فرهنگ و ورزش، در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار شد
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ - ۲۰:۱۱
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برچسب ها: ستارخان ، ورزش  ، عشایر
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