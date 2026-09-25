نشان برنزمسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور به کشتی گیر میاندوآبی رسید

نشان برنزمسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور به کشتی گیر میاندوآبی رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نیما پاشایی کشتی گیر میاندوآبی نشان برنز مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور را بدست آورد.

مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور در رده سنی بزرگسالان با شرکت ۸۰ نفر کشتی گیر از ۱۶ استان کشور طی دو روز گذشته بمیزبانی بندر انزلی استان گیلان برگزار شد.

در نهایت نیما پاشایی نماینده استان آذربایجان غربی از شهرستان میاندوآب موفق شد با عملکردی قابل توجه به مقام سوم و مدال برنز رقابت ها دست یابد.

مربیگری این کشتی گیر خوش آتیه را نیز آرش مطیعی از شهرستان میاندوآب برعهده دارد.