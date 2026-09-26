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الهکرم استکی با دیگر به عضویت تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، الهکرم استکی هندبالیست باتجربهای که از نونهالی با فولاد مبارکه سپاهان هندبال خود را آغاز کرده بود و سالها پیراهن طلایی برتن داشت، بار دیگر و با عقد قراردادی یک ساله، به تیم فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
وی سابقه بازی در تیمهای السد و لخویا قطر، مونپلیه فرانسه، چشمه بخارست و دینامو بخارست رومانی، شهید شاملی کازرون، ثامنالحجج سبزوار و مس کرمان را در کارنامه دارد.
استکی سالها افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی داشته و موفق شده مدال نقره و برنز بازیهای آسیایی را کسب کند. همچنین چندین قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ برتر هندبال ایران با فولاد مبارکه سپاهان، قهرمانی در جام حذفی فرانسه و حضور در جام باشگاههای اروپا با مونپلیه، قهرمانی IHF کاپ اروپا با چشمه بخارست رومانی و قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی رومانی با دینامو بخارست از دیگر افتخارات او است.