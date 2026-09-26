به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، اله‌کرم استکی هندبالیست باتجربه‌ای که از نونهالی با فولاد مبارکه سپاهان هندبال خود را آغاز کرده بود و سال‌ها پیراهن طلایی برتن داشت، بار دیگر و با عقد قراردادی یک ساله، به تیم فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

وی سابقه بازی در تیم‌های السد و لخویا قطر، مونپلیه فرانسه، چشمه بخارست و دینامو بخارست رومانی، شهید شاملی کازرون، ثامن‌الحجج سبزوار و مس کرمان را در کارنامه دارد.

استکی سال‌ها افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی داشته و موفق شده مدال نقره و برنز بازی‌های آسیایی را کسب کند. همچنین چندین قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ برتر هندبال ایران با فولاد مبارکه سپاهان، قهرمانی در جام حذفی فرانسه و حضور در جام باشگاه‌های اروپا با مونپلیه، قهرمانی IHF کاپ اروپا با چشمه بخارست رومانی و قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی رومانی با دینامو بخارست از دیگر افتخارات او است.