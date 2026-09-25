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معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: عملیات بهسازی و تعمیرات اساسی اسکله بارجهاربر در مجتمع بندری امام خمینی با دستیابی به پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۲ درصد و با هدف تقویت زیرساختهای پشتیبانی دریایی و افزایش ظرفیت پذیرش بارجها و شناورهای خدماتی در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی اظهار کرد: اسکله بارجهاربر به عنوان یکی از بخشهای مهم در پشتیبانی از عملیات دریایی و تخلیه و بارگیری نیازمند نوسازی اساسی بود که این طرح با پیشرفت واقعی ۴۲ درصد در دست پیگیری است و طبق برنامه زمانبندی در نیمه اول سال آتی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تشریح محورهای اصلی این طرح عمرانی بیان داشت: عملیات نوسازی در این بخش شامل تقویت پایههای بتنی زیر عرشه با بتنهای مقاوم در برابر خوردگی، نصب و کوبش پایههای بتنی جدید و تجهیز پیشانی اسکله به سامانههای ضربهگیر لاستیکی استاندارد برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به بدنه شناورها هنگام پهلوگیری است.
بهرامی ادامه داد: به منظور استانداردسازی کامل این اسکله، اقداماتی نظیر بازسازی و استحکامبخشی دالهای عرشه، تعویض ضربهگیرهای فرسوده، ایجاد لبههای بتنی مقاوم در کناره اسکله، احداث مسیرهای دسترسی ایمن برای بازرسیهای فنی دورهای، نصب نردبانهای فلزی جدید و اضافه کردن تجهیزات مهاربندی کشتیها (بولاردها) در حال اجراست. همچنین طرح لایروبی حوضچه اختصاصی این اسکله نیز برای تضمین عمق ایمن شناورها در دستور کار قرار دارد.
معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان در خاتمه تأکید کرد: بهرغم دشواریهای ناشی از کار در شرایط محیطی خلیج فارس، برنامه نوسازی زیرساختهای بندری با نظارت دقیق فنی دنبال میشود تا داراییهای سرمایهای بندر حفظ شده و بالاترین سطح ایمنی و کارایی در اختیار ناوگان حملونقل دریایی قرار گیرد.