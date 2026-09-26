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۵۰ خبرنگار نوجوان برای تولید محتوا سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته خبرنگاران نوجوان سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان درباره روند انتخاب و آموزش خبرنگاران نوجوان این دوره گفت: فراخوان کمیته خبرنگاران نوجوان سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را در سطح شهر اصفهان منتشر کردیم و از نوجوانان علاقهمند به حوزه رسانه دعوت کردیم تا در این فراخوان شرکت کنند.
بهناز عابدی عنوان کرد: جامعه هدف ما نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله بودند که در نهایت حدود ۲۶۰ نفر در مدت سه روز برای حضور در فرآیند جذب و آموزش خبرنگاران نوجوان ثبتنام کردند. پس از پایان مرحله ثبتنام، مصاحبههای کیفی و حضوری را برگزار کردیم. این مصاحبهها از طریق تیمی از کارشناسان رسانه و متخصصان حوزه سینما و مدرسان برگزار شد و نوجوانان به صورت نفر به نفر ارزیابی شدند.
عابدی با اشاره به ارزیابیها افزود: در این مرحله، توانمندیهای عمومی آنها از جمله اعتمادبهنفس، فن بیان و همچنین دانش این نوجوانان در حوزه رسانه و سینما، متناسب با شرایط سنیشان بررسی شد وه در نهایت ۵۰ خبرنگار نوجوان به عنوان منتخبان نهایی معرفی شدند تا آموزشهای لازم را ببینند و برای حضور در جشنواره آماده شوند.
مسئول کمیته خبرنگاران نوجوان درباره روند آموزش این افراد بیان کرد: پس از مشخص شدن نفرات نهایی، معمولاً تا پیش از آغاز رسمی جشنواره، دورههایی آموزشی در حوزه سینما و رسانه و همچنین آشنایی با مبانی مختلف این حوزه برای آنها برگزار میکنیم. امسال با توجه به فرصت موجود و با هدف ایجاد تجربهای متفاوت، برای نخستین بار رویدادی شبیهسازیشده از جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان را برای خبرنگاران نوجوان طراحی کردهایم.
وی ادامه داد: این برنامه در قالب یک «بوتکمپ» یا اردوی آموزشی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، اول و دوم مهرماه، از صبح تا پایان شب برگزار میشود. در این دو روز آموزشهای فشردهای خواهیم داشت که فقط جنبه نظری ندارد و آموزش را با تجربه همراه میکند. در حقیقت تلاش میکنیم فضای جشنواره را برای خبرنگاران نوجوان شبیهسازی کنیم تا آنها پیش از ورود به رویداد اصلی، تجربهای نزدیک به شرایط واقعی جشنواره داشته باشند.
عابدی گفت: در این بوتکمپ نشست خبری نیز برگزار میکنیم تا نوجوانان در شرایطی مشابه فضای واقعی جشنواره قرار بگیرند، نحوه حضور و فعالیت در نشست خبری را تجربه کنند و برای حضور حرفهایتر در جشنواره آماده شوند. این نخستین بار است که چنین شبیهسازی برای خبرنگاران نوجوان انجام میدهیم و امیدواریم بتواند به افزایش توانمندی و آمادگی آنها کمک کند.
وی درباره وظایف خبرنگاران نوجوان در طول جشنواره گفت: خبرنگاران نوجوان در طول برگزاری جشنواره تا حد زیادی در فضای رویداد حضور خواهند داشت و در کنار تماشای فیلمها، وظایف رسانهای مشخصی بر عهده دارند. آنها شبیه داوران کودک و نوجوان، فیلمهای جشنواره را تماشا میکنند، اما در کنار آن، یک وظیفه مهم و خطیر نیز بر عهده دارند و آن تولید محتوای خبری و رسانهای برای جشنواره است.
عابدی ادامه داد: خبرنگاران نوجوان موظف هستند هر روز فیلمهای جشنواره را ببینند و متناسب با آموزشهایی که دریافت کردهاند، برای آثار به نقد و تحلیل بپردازند و مطالب خود را در قالب محتوای رسانهای تولید کنند. همچنین در نشستهای خبری عوامل فیلمها که در حاشیه جشنواره برگزار میشود، حضور پیدا میکنند و در بخش پرسش و پاسخ مشارکت خواهند داشت.
مسئول کمیته خبرنگاران نوجوان افزود: آنها همچنین با عوامل برگزاری جشنواره و شرکتکنندگان در این رویداد گفتوگو و مصاحبههای تخصصی خواهند داشت. در کنار فعالیتهای مکتوب و خبری، بخش چندرسانهای نیز برای خبرنگاران نوجوان در نظر گرفته شده است و نوجوانانی که در این زمینه توانمندی دارند، میتوانند در تولید محتواهایی مانند پادکست، کلیپ و دیگر قالبهای محتوای فضای مجازی فعالیت کنند.
وی در پایان گفت: هدف ما این است که خبرنگاران نوجوان در کنار تجربه فضای واقعی یک جشنواره سینمایی، مهارتهای رسانهای خود را نیز به شکل عملی به کار بگیرند و بتوانند آنچه را در دورههای آموزشی آموختهاند، در جریان برگزاری جشنواره تجربه و اجرا کنند.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.