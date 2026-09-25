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نتایج یک پژوهش تکاندهنده در انگلیس نشان داد ازدحام بیش از حد و رسیدگی نکردن به بیماران در راهروهای بخش اورژانس بیمارستانهای دولتی این کشور هر هفته جان حدود ۵۵۰ بیمار را در انگلیس میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی میل با درج نتایج این پژوهش نوشت: پزشکان میگویند ابعاد این مشکل یک رسوایی تمامعیار است و شمار تلفات آن با سقوط مرگبار یک هواپیمای غولپیکر (جامبو جت) در هر هفته، برابری میکند.
بررسی وضعیت بیش از ۱۹ هزار بیمار در بیمارستانهای سازمان ملی سلامت همگانی انگلیس موسوم به (NHS) نشان داد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در میزان اشغال تختهای بخش اورژانس، احتمال مرگ بیمار در ۲۸ روز پس از آن، یک درصد افزایش مییابد. نکته نگرانکننده اینکه میانگین میزان اشغال تخت در ۱۳۴ بخش اورژانسِ مورد مطالعه، ۱۷۵ درصد بود؛ بدین معنا که این بخشها تقریباً دو برابر ظرفیت طراحیشدهشان بیمار پذیرش کرده بودند.
«کالج سلطنتی پرستاری» نیز پیشتر هشدار داده بود که کمبود تخت در اورژانس باعث میشود بیماران اغلب بدون دسترسی مناسب به اکسیژن و سایر تجهیزات حیاتی، ساعتها روی برانکارد در راهروها رها شوند؛ در همین حال، فشار کاری کارکنان به علت کمبود نیرو افزایش یافته و ممکن است به راحتی علائم حیاتیِ وخیمشدنِ حال بیمار را نادیده بگیرند.
دکتر رایان مکهنری متخصص طب اورژانس در غرب اسکاتلند و پژوهشگر دانشگاه گلاسکو، دادههای مربوط به حدود هفتاد درصد از بخشهای اورژانس در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی را طی یک دوره دوهفتهای تحلیل کرد.
وی گفت: ما دریافتیم که افزایش ازدحام در بخشهای اورژانس با افزایش مرگر بیماران بستریشده در بیمارستان ارتباط دارد. این موضوع حائز اهمیت است، زیرا میدانیم که بخشهای اورژانس اکنون اغلب بسیار شلوغند و کاهش این ازدحام، توان واقعی برای نجات جان انسانها دارد.
در این پژوهش، میزان اشغال بخش اورژانس بر اساس مقایسه تعداد فضاهای در دسترس (مانند اتاقکهای معاینه) با تعداد بیمارانی که تحت درمان بودند، محاسبه شد. دکتر مکهنری و همکارانش همچنین تأثیر مراقبت در راهرو را بررسی کردند؛ وضعیتی که در آن بیماران در فضاهای بالینی غیراستاندارد، مانند راهروها، تحت درمان قرار میگیرند.
این وضعیت نیز با افزایش خطر مرگ، با میزانی مشابهِ ازدحام بیش از حد، مرتبط دانسته شد؛ هرچند تیم پژوهشی خاطرنشان کرد که اندازهگیری و ثبت میزان اشغال فضا بسیار آسانتر است.
آمارهای رسمی سازمان ملی سلامت همگانی (NHS) نشان میدهد که تنها در ماه ژوئیه، روزانه بهطور میانگین بیش از سه هزار بیمار در انگلیس در راهروها یا سایر فضاهای موقت تحت درمان قرار گرفتهاند.
دکتر فلیکس لورانگ گفت: بسیاری از بخشهای اورژانس فراتر از ظرفیت خود فعالیت میکنند و پدیده «انسداد خروجی» (exit block) یعنی زمانی که بیماران به دلیل نبود تخت خالی در بخشهای بستری در اورژانس گرفتار میشوند، بار سنگینتری را بر دوش این بخشها میگذارد. این وضعیت، ارائه درمان مورد نیاز بیماران یا حتی حداقل درمان لازم برای جلوگیری از آسیب بیشتر را برای پزشکان و پرستاران دشوارتر میسازد.
این پژوهش بهوضوح برای همه ما؛ چه بیماران، چه کارکنان درمان و چه مدیران بیمارستان روشن میسازد که ازدحام و مراقبت در راهرو، به معنای آن است که بسیاری از بیماران اورژانسی جان خود را از دست خواهند داد.
دکتر هیگینسون افزود: کالج سلطنتی طب اورژانس همچنان از دولت خواسته برای مقابله با پیامدهای فاجعهبار ازدحام و انتظار طولانیمدت در بخشهای اورژانس اقدام کنند؛ پیامدهایی که بیماران ما را دچار آسیب کرده و به دلیل عدم اقدامِ لازم، همچنان به این آسیبدیدگی ادامه خواهند داد. آنها همچنین باید تأثیر کار در چنین شرایطی را بر کارکنان درک کنند؛ کارکنانی که در صورت تداوم این مشکل، خطر از دست دادن شمار زیادی از آنها وجود دارد.