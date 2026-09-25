پخش زنده
امروز: -
سردار غلامی رکن آبادی، با قدردانی از مواضع رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: توانمندیهای دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران، حاصل دانش و تلاش جوانان کشور و نتیجه تأکید بر استقلال و خوداتکایی است و امروز این توانمندیها امکان دفاع از امنیت و منافع ملی در برابر تهدیدها را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار غلامی در اجتماع مردم میبد در میدان «رهبر شهید»، با قدردانی از مواضع رئیسجمهور در سازمان ملل متحد اظهار کرد: رئیسجمهور پیام دل رزمندگان و مردم ایران را به خوبی در سرزمین کفر بیان کرد.وی با اشاره به نقش مردم استان یزد در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: مردم این استان در طول دوران انقلاب همواره نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند و در دوران دفاع مقدس نزدیک به چهار هزار شهید تقدیم انقلاب کردهاند.فرمانده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: حدود ۴۰ هزار رزمنده و بیش از ۱۰ هزار جانباز در استان یزد حضور دارند که حدود ۴۰۰ نفر از آنان جانبازان قطع عضو هستند و ۷۴۲ آزاده نیز در استان یزد داریم.
سردار غلامی با تأکید بر اینکه استقلال و آزادی بدون پرداخت هزینه و ایستادگی به دست نمیآید، گفت: هیچ ملتی بدون تحمل هزینه و مقاومت به استقلال و عزت دست نیافته است.وی افزود: پس از پایان هشت سال دفاع مقدس، برخی تصور میکردند دیگر نیازی به تقویت توان دفاعی کشور و نیروهای مسلح نیست، اما امروز نتیجه سرمایهگذاری در توانمندیهای دفاعی و فناوری جوانان کشور را شاهد هستیم.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوریهای دفاعی و موشکی را حاصل تلاش و دانش جوانان کشور و تأکید بر استقلال و خودکفایی دانست و گفت: همین توانمندیها موجب شده است جمهوری اسلامی ایران بتواند در برابر تهدیدهای نظامی از منافع و امنیت خود دفاع کند.سردار غلامی با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر و آنچه محاسبات دشمن عنوان کرد، اظهار داشت: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن برخی مراکز و فرماندهان میتواند ساختار کشور را دچار فروپاشی کند، اما حضور و همراهی مردم و حفظ انسجام اجتماعی، این محاسبات را با چالش و شکست مواجه کرد.وی ادامه داد: دشمن تلاش کرد با اعمال فشارهای مختلف، جامعه را به تسلیم وادار کند، اما مردم ایران در این شرایط ایستادگی کردند و نشان دادند در برابر تهدید و فشار، از کشور و استقلال آن دفاع میکنند.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد همچنین عملیات روانی و ایجاد دو قطبی در جامعه را از جمله رویکردهای دشمن دانست و گفت: دشمن درصدد ایجاد اختلاف و انحراف افکار عمومی است تا انرژی جامعه را به مسائل داخلی معطوف کند و تابآوری اقتصادی کشور را کاهش دهد.سردار غلامی افزود: با وجود جنگ اقتصادی گسترده، کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعامل با ۱۵ کشور همسایه، شرایط را مدیریت میکند.وی با اشاره به فعالیت نیروهای بسیجی در استان یزد گفت: بیش از ۶ هزار بسیجی در بیش از یکصد نقطه استان یزد، از جمله فرودگاه، پهنههای کویری، خیابانها و جادهها، در قالب دیدبانی بصری فعالیت میکنند.فرمانده سپاه الغدیر استان یزد تأکید کرد: مردم در خیابان و نیروهای مسلح در عملیاتهای رزمی با انگیزه در برابر دشمن ایستادهاند و با وجود همه فشارها، کشور به قله نزدیک است.
در ادامه این مراسم، از خدمات سرهنگ هادی برزگر قدردانی شد و سرهنگ مرتضی بهشتی به عنوان جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد معرفی شد.