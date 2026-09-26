حدود ۷۰۰ اثر به جشنواره کودک رسید

حدود ۷۰۰ اثر به جشنواره کودک رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی قاسم زاده شهردار اصفهان گفت: سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دریافت حدود ۷۰۰ اثر، پربارتر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و خبر مهمی درباره آینده میزبانی اصفهان از این جشنواره در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.

علی قاسم‌زاده افزود: سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان نسبت به جشنواره‌های سال‌های گذشته پربارتر است و حدود ۷۰۰ اثر برای حضور در جشنواره دریافت شده که مراحل فنی و کارشناسی آن‌ها در تهران در حال انجام است و گزینش و انتخاب فیلم‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: اصفهان از هرلحاظ برای برگزاری جشنواره آماده است و امیدواریم امسال شاهد برگزاری جشنواره‌ای بسیار خوب در این شهر باشیم.

سی وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ۱۱تا ۱۶ مهرماه در اصفهان شهر دوستدار کودک برگزار می‌شود.